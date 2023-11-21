عنوان جديد: اكتشاف حقيبة أدوات عاكسة في مدار الأرض: فرصة نادرة لمشاهدة النجوم

لقد حدث حدث غريب في مدار الأرض، وأسر مراقبي النجوم وعشاق الفضاء على حد سواء. أدى الإطلاق العرضي أثناء السير في الفضاء إلى إنشاء كيان سماوي جديد - حقيبة أدوات تطفو بحرية في الفضاء. مجموعة الأدوات، التي أطلقها رائدا الفضاء ناسا ياسمين مقبلي ولورال أوهارا أثناء إجراء الإصلاحات خارج محطة الفضاء الدولية (ISS)، تشق طريقها حول الكوكب بسرعة مذهلة تبلغ حوالي 17,000 ميل في الساعة.

لقد جعل السطح العاكس للحقيبة مرئيًا في مناطق مختلفة منذ تحريرها غير المقصود. تشير الملاحظات الحالية إلى أن حقيبة الأدوات قد تحولت إلى جسم مداري متميز أو حطام فضائي. وتقوم قوة الفضاء الأمريكية الآن بمراقبة مسارها بنشاط.

بالنسبة لأولئك المهتمين بإلقاء نظرة على هذه الظاهرة غير العادية، سيكون من الضروري استخدام منظار أو تلسكوب. في حين أن حقيبة الأدوات صغيرة نسبيًا، إلا أن انعكاسيتها العالية تسمح بالرؤية في الظروف المناسبة. الليلة (21 نوفمبر)، قد تتاح للمقيمين في أجزاء معينة من المملكة المتحدة، بما في ذلك جنوب ويلز، وكوتسوولدز، وأوكسفوردشاير، الفرصة لاكتشافه خلال ساعات المساء المبكرة. ومع تقدم الليل، من المتوقع أن تمر حقيبة الأدوات فوق شمال لندن والساحل الشرقي.

لزيادة فرص رؤيتك، راقب أحوال الطقس. قد يتمتع المقيمون في جنوب بريطانيا بأفضل رؤية بين الساعة 6:24 مساءً و6:34 مساءً. ومع ذلك، هناك تقارير تشير إلى أن الوقت الأمثل لمراقبة حقيبة الأدوات سيكون يوم 24 نوفمبر، بين الساعة 5:30 مساءً و5:41 مساءً.

ويوضح عالم الفيزياء الفلكية جوناثان ماكدويل من مركز هارفارد للفيزياء الفلكية أن حقيبة الأدوات ليست في مدار مستقر ولن تظل مرئية إلى أجل غير مسمى. وبدلاً من ذلك، من المتوقع أن يعود إلى الغلاف الجوي للأرض ويتفكك تمامًا في غضون بضعة أشهر.

اغتنم هذه الفرصة النادرة لمشاهدة تقارب الأشياء التي صنعها الإنسان مع اتساع الفضاء. أبقِ نظرك ثابتًا على السماء، واستمتع بتجربة الجمال الآسر لجوارنا الكوني.

أسئلة وأجوبة

س: كيف يمكنني اكتشاف حقيبة الأدوات العاكسة في المدار؟

ج: لرصد حقيبة الأدوات، ستحتاج إلى منظار أو تلسكوب. ابحث عنها في مناطق محددة خلال الفترات الزمنية المحددة، مثل جنوب ويلز، وكوتسوولدز، وأوكسفوردشاير في وقت مبكر من المساء. ومن المتوقع أن يمر لاحقًا فوق شمال لندن والساحل الشرقي.

س: ما هو أفضل وقت لرؤية حقيبة الأدوات؟

ج: الوقت الموصى به لمراقبة حقيبة الأدوات هو يوم 24 نوفمبر، بين الساعة 5:30 مساءً و5:41 مساءً. يتمتع المقيمون في جنوب بريطانيا، وخاصة في مناطق مثل جنوب ويلز وكوتسوولدز وأوكسفوردشاير، بأعلى فرصة للرؤية بين الساعة 6:24 مساءً و6:34 مساءً.

س: هل ستظل حقيبة الأدوات مرئية إلى أجل غير مسمى؟

ج: لا، حقيبة الأدوات ليست في مدار مستقر ومن المتوقع أن تعود إلى الغلاف الجوي للأرض في غضون بضعة أشهر. وبمجرد أن يحدث ذلك، فإنه سوف يحترق تماما.

س: من يراقب مسار حقيبة الأدوات؟

ج: تراقب قوة الفضاء الأمريكية بشكل نشط مسار حقيبة الأدوات التي تحولت إلى جسم مداري.