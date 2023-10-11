إبراز اللون في الزنك لتوسيع خصائصه المحتملة

حقق باحثون من معهد العلوم الصناعية بجامعة طوكيو طفرة في مجال مجمعات الزنك من خلال تصنيع مركب الزنك ثنائي المركز الذي يظهر اللون. هذا الاكتشاف يمكن أن يوسع بشكل كبير الخصائص المحتملة لمواد الزنك.

الزنك عنصر مهم موجود على نطاق واسع في النظم البيولوجية. إنه رخيص التصنيع مقارنة بالمعادن الأخرى وله سمية منخفضة. ومع ذلك، في حين تظهر المعادن المماثلة ألوانًا نابضة بالحياة في المجمعات المعدنية، لم يُعتقد أن مواد الزنك تظهر ألوانًا مختلفة.

وفي دراسة نشرت في Angewandte Chemie International Edition، أوضح الباحثون أن تغيرات اللون في المجمعات المعدنية تحدث عندما يتمكن الضوء المرئي من نقل الإلكترونات بين مداراتها. ومع ذلك، فإن فجوة الطاقة بين مدارات أيون الزنك الأكثر استقرارًا أكبر من طاقة الضوء المرئي، مما يجعله غير قادر على إنتاج اللون.

صمم الباحثون جزيئين يحتويان على ذرات السيليكون لاستيعاب أيوني الزنك. تدعم مجمعات الزنك-السيليل ذرتين من الزنك على مسافات مختلفة. وفي أحد الأنظمة حيث كانت ذرات الزنك متباعدة، كانت المادة عديمة اللون. لكن في النظام الآخر حيث كانت ذرات الزنك أقرب إلى بعضها البعض، ظهرت المادة باللون الأصفر.

ومن خلال استخدام ذرة زنك ثانية، أثبت الباحثون أن ذرات الزنك يمكن أن تعمل معًا لتكوين مركب يمتص الضوء المرئي. يؤدي هذا التفاعل بين مراكز الزنك إلى توسيع الخصائص المحتملة لمجمعات الزنك ويمكن أن يؤدي إلى تطوير مواد مثيرة للاهتمام.

يفتح هذا الاكتشاف إمكانيات جديدة للزنك من حيث التفاعل مع الضوء المرئي. ونظرًا لانتشار الزنك في علم الأحياء وانخفاض سميته، فقد يجد تطبيقات جديدة في الاستشعار الحيوي والتحفيز الحيوي.

المصدر: جامعة طوكيو