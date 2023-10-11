حياة المدينة

الكشف عن التقنيات الجديدة وقوة الذكاء الاصطناعي

علوم

إبراز اللون في الزنك لتوسيع خصائصه المحتملة

Byروبرت أندرو

أكتوبر 11، 2023
إبراز اللون في الزنك لتوسيع خصائصه المحتملة

حقق باحثون من معهد العلوم الصناعية بجامعة طوكيو طفرة في مجال مجمعات الزنك من خلال تصنيع مركب الزنك ثنائي المركز الذي يظهر اللون. هذا الاكتشاف يمكن أن يوسع بشكل كبير الخصائص المحتملة لمواد الزنك.

الزنك عنصر مهم موجود على نطاق واسع في النظم البيولوجية. إنه رخيص التصنيع مقارنة بالمعادن الأخرى وله سمية منخفضة. ومع ذلك، في حين تظهر المعادن المماثلة ألوانًا نابضة بالحياة في المجمعات المعدنية، لم يُعتقد أن مواد الزنك تظهر ألوانًا مختلفة.

وفي دراسة نشرت في Angewandte Chemie International Edition، أوضح الباحثون أن تغيرات اللون في المجمعات المعدنية تحدث عندما يتمكن الضوء المرئي من نقل الإلكترونات بين مداراتها. ومع ذلك، فإن فجوة الطاقة بين مدارات أيون الزنك الأكثر استقرارًا أكبر من طاقة الضوء المرئي، مما يجعله غير قادر على إنتاج اللون.

صمم الباحثون جزيئين يحتويان على ذرات السيليكون لاستيعاب أيوني الزنك. تدعم مجمعات الزنك-السيليل ذرتين من الزنك على مسافات مختلفة. وفي أحد الأنظمة حيث كانت ذرات الزنك متباعدة، كانت المادة عديمة اللون. لكن في النظام الآخر حيث كانت ذرات الزنك أقرب إلى بعضها البعض، ظهرت المادة باللون الأصفر.

ومن خلال استخدام ذرة زنك ثانية، أثبت الباحثون أن ذرات الزنك يمكن أن تعمل معًا لتكوين مركب يمتص الضوء المرئي. يؤدي هذا التفاعل بين مراكز الزنك إلى توسيع الخصائص المحتملة لمجمعات الزنك ويمكن أن يؤدي إلى تطوير مواد مثيرة للاهتمام.

يفتح هذا الاكتشاف إمكانيات جديدة للزنك من حيث التفاعل مع الضوء المرئي. ونظرًا لانتشار الزنك في علم الأحياء وانخفاض سميته، فقد يجد تطبيقات جديدة في الاستشعار الحيوي والتحفيز الحيوي.

المصدر: جامعة طوكيو

By روبرت أندرو

منشور له صلة

علوم

اكتشف علماء الفلك نجومًا شابة في مجموعة محيرة بالقرب من الثقب الأسود الهائل

أكتوبر 12، 2023 روبرت أندرو
علوم

يقترح بحث جديد أن التجارب الواعية تبدأ في أواخر الحمل

أكتوبر 12، 2023 مامفو بريشيا
علوم

هندسة الفونون: توسيع نطاق الليزر إلى ما هو أبعد من طيف الإسفار

أكتوبر 12، 2023 فيكي ستافروبولو

فاتك

علوم

اكتشف علماء الفلك نجومًا شابة في مجموعة محيرة بالقرب من الثقب الأسود الهائل

أكتوبر 12، 2023 روبرت أندرو 0 تعليقات
علوم

يقترح بحث جديد أن التجارب الواعية تبدأ في أواخر الحمل

أكتوبر 12، 2023 مامفو بريشيا 0 تعليقات
علوم

هندسة الفونون: توسيع نطاق الليزر إلى ما هو أبعد من طيف الإسفار

أكتوبر 12، 2023 فيكي ستافروبولو 0 تعليقات
علوم

أهمية كسوف الشمس للسكان الأصليين

أكتوبر 12، 2023 روبرت أندرو 0 تعليقات