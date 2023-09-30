القمر العملاق الأخير لعام 2023: قمر الحصاد يضيء ساطعًا

كان صيف عام 2023 بمثابة متعة لمحبي اكتمال القمر، حيث سيشهد ظهور أربعة قمرات عملاقة على التوالي. حدث آخر قمر عملاق، والمعروف باسم قمر الحصاد، في 29 سبتمبر، إيذانًا بنهاية موسم القمر العملاق لهذا العام. يحدث القمر العملاق عندما يكون القمر عند نقطة الحضيض أو بالقرب منها، وهي أقرب نقطة إلى الأرض في مداره، مما يجعله يبدو أكثر سطوعًا بنسبة 30٪ وأكبر بنسبة 14٪ في السماء.

سمي قمر الحصاد بهذا الاسم لأنه يحدث عادة في شهر سبتمبر، بالتزامن مع بداية موسم الحصاد في نصف الكرة الشمالي. هذا العام، شاهد مراقبو السماء سلسلة من ظاهرة القمر العملاق بدءًا من شهر يوليو، بما في ذلك ظهور القمر الأزرق العملاق النادر في شهر أغسطس. لقد كان هذا عامًا محظوظًا بشكل خاص لمحبي القمر العملاق، حيث لن يحدث القمر العملاق التالي حتى سبتمبر 2024.

استفاد المصورون في جميع أنحاء العالم من الإضاءة الإضافية التي يوفرها القمر العملاق والتقطوا بعض الصور المذهلة. استخدم المصور الفلكي أندرو مكارثي تلسكوبين لالتقاط لقطة مفصلة لقمر الحصاد الكامل أثناء مسح الغيوم. وفي ألمانيا، استمتع زوار مهرجان أكتوبر في ميونيخ بركوب الخيل الدائري مع اكتمال القمر في الخلفية. في تكساس، التقط مات لانتز منظرًا خلابًا لغروب هارفست مون خلف شجرة المسكيت. وفي إيطاليا، قام المصور لورينزو دي كولا بتجميع 14 صورة مختلفة لإنشاء فسيفساء تظهر شروق القمر على مراحل.

يعد Harvest Moon حدثًا سماويًا جميلًا لا يضيء سماء الليل فحسب، بل يوفر أيضًا فرصًا للتصوير الفوتوغرافي المذهل. سواء كنت تشاهده من على السطح أو بالقرب من البحيرة، فإن القمر العملاق هو مشهد يستحق المشاهدة. لا تفوتوا رؤية القمر العملاق القادم في سبتمبر 2024!

التعاريف:

– القمر العملاق: عندما يكون القمر في نقطة الحضيض أو بالقرب منها، وهي أقرب نقطة في مداره مع الأرض، مما يجعله يبدو أكبر حجما وأكثر سطوعا في السماء.

– قمر الحصاد: القمر المكتمل الذي يحدث في أقرب وقت للاعتدال الخريفي، وعادة ما يكون في شهر سبتمبر، إيذانًا ببدء موسم الحصاد في نصف الكرة الشمالي.

مصادر:

– Space.com (المقالة المصدر)