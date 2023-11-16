تسبب انفجار ساطع في الفضاء في حدوث اضطراب كبير على الأرض

كشفت دراسة حديثة أن انفجارًا قويًا لأشعة جاما، المعروف باسم "الألمع على الإطلاق" (BOAT)، تسبب في اضطراب كبير حول الأرض عندما ضرب كوكبنا. ويُعتقد أن انفجار أشعة جاما هذا، والمسمى رسميًا GRB 221009A، هو أقوى انفجار كوني منذ الانفجار الكبير.

تم اكتشاف القارب في أكتوبر 2022 بواسطة مجموعة من الأقمار الصناعية عالية الطاقة التي تدور حول الأرض. ويعتقد أنه نشأ من نجم ضخم يقع على بعد أكثر من 2 مليار سنة ضوئية. أدى انفجار هذا النجم إلى خلق مستعر أعظم قبل أن ينهار ويتحول إلى ثقب أسود. عندما وصل الإشعاع الناتج عن الانفجار إلى كوكبنا، أحدث تأثيرات شديدة في الغلاف الأيوني للأرض.

الأيونوسفير، وهو طبقة من الغلاف الجوي تمتد من حوالي 30 إلى 600 ميل فوق سطح الكوكب، تحتوي على تركيز عال من الجسيمات المشحونة كهربائيا. إن دراسة تأثيرات القارب على الغلاف الأيوني يمكن أن توفر رؤى حول ما إذا كانت أحداث مماثلة قد تسببت في انقراضات جماعية في الماضي.

كان القارب لامعًا بشكل استثنائي وطويل الأمد، متجاوزًا أي انفجار لأشعة غاما تم قياسه مسبقًا. وكانت طاقته أقوى بعشر مرات على الأقل من ثاني أقوى انفجار تم اكتشافه على الإطلاق. تتمتع الفوتونات المنبعثة من القارب بمستويات طاقة أعلى من تلك الناتجة عن مصادم الهادرونات الكبير (LHC)، وهو مسرع جسيمات قوي.

خلال الـ 800 ثانية التي ضربت فيها أشعة جاما الأرض، كانت طاقتها كافية لإزعاج طبقة الأيونوسفير لعدة ساعات. وكان هذا الاضطراب ملحوظا في طبقة الأيونوسفير الواقعة على بعد عشرات الكيلومترات فقط فوق سطح الأرض. كما أظهرت إشارات الراديو المرتدة بين السطح والأيونوسفير اختلافات قابلة للقياس.

حقيقة أن القارب كان له مثل هذا التأثير الملموس على الغلاف الأيوني، على الرغم من سفره 2 مليار سنة للوصول إلى الأرض، تشير إلى أن موت نجم ضخم في محيط الأرض سيكون كارثيًا للحياة على كوكبنا. لا يمكن لانفجار أشعة غاما القريبة الناتج عن تصادم النجوم النيوترونية أن يؤثر على الغلاف الأيوني فحسب، بل قد يؤدي أيضًا إلى تجريد طبقة الأوزون لكوكبنا، مما يترك الحياة معرضة للأشعة فوق البنفسجية الضارة القادمة من الشمس.

ويهدف فريق البحث إلى تحليل البيانات المماثلة التي جمعها القمر الصناعي الصيني للزلازل الكهرومغناطيسية (CSES) وربطها مع انفجارات أشعة جاما الأخرى التي رصدتها أقمار صناعية مختلفة. سيساعد ذلك على فهم تأثيرات هذه الانفجارات الكونية القوية وتأثيرها المحتمل على الأرض في المستقبل.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

س: ما هو انفجار أشعة جاما؟

ج: انفجار أشعة جاما هو انفجار نشط للغاية يصدر رشقات مكثفة من أشعة جاما، وهو الشكل الأكثر نشاطًا للإشعاع الكهرومغناطيسي.

س: ما هو الأيونوسفير؟

ج: الأيونوسفير عبارة عن طبقة من الغلاف الجوي للأرض تحتوي على تركيز عالٍ من الجسيمات المشحونة كهربائيًا. ويمتد من حوالي 30 إلى 600 ميل فوق سطح الكوكب.

س: كيف تؤثر انفجارات أشعة جاما على الأرض؟

ج: يمكن أن تسبب انفجارات أشعة جاما اضطرابًا كبيرًا في الغلاف الجوي للأرض، وخاصة في طبقة الأيونوسفير. ومن الممكن أيضًا أن يكون لها آثار ضارة على طبقة الأوزون، مما يعرض الحياة على الأرض للأشعة فوق البنفسجية الضارة القادمة من الشمس.

س: هل يمكن أن يؤدي انفجار أشعة جاما إلى انقراض جماعي؟

ج: إن دراسة تأثيرات انفجارات أشعة جاما، مثل انفجار القارب، على الغلاف الأيوني يمكن أن توفر رؤى حول ما إذا كانت أحداث مماثلة في الماضي قد تسببت في انقراضات جماعية على الأرض.

س: كيف يكتشف العلماء انفجارات أشعة جاما؟

ج: يستخدم العلماء شبكة من الأقمار الصناعية عالية الطاقة التي تدور حول الأرض لكشف ودراسة انفجارات أشعة جاما. تم تصميم هذه الأقمار الصناعية خصيصًا لالتقاط رشقات نارية مكثفة من أشعة جاما المنبعثة خلال هذه الانفجارات الكونية.