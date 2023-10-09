تم العثور على حلزون مارجريتا المكتشف حديثًا في فلوريدا كيز

اكتشف الباحثون اكتشافًا مثيرًا في فلوريدا كيز، وهو نوع جديد من الحلزون الأصفر النابض بالحياة يُسمى كايو مارغريتا. تفتقر هذه اللافقاريات الصغيرة إلى قوقعة الحلزون التقليدية ولكنها مجهزة بالقدرة على إطلاق شبكات مخاطية سامة. تكريما للراحل جيمي بافيت، أطلق على الحلزون الاسم العلمي كايو مارجريتا، مستوحى من أغنيته "مارجريتفيل".

تم العثور على حلزون كايو مارغريتا في الشعاب المرجانية، وهو نظام الشعاب المرجانية الوحيد في الولايات المتحدة. إن قربها من ساحل فلوريدا وتلوينها المذهل جعلها مناسبة تمامًا لاسمها الفريد. يبلغ حجم هذه القواقع حوالي 0.4 بوصة وتستخدم مخاطها السام للقبض على العوالق والطحالب والمخلفات. إنهم يعتمدون على تيارات المحيط لجلب الطعام عبر شبكاتهم المخاطية.

ومن المثير للاهتمام أن حلزون كايو مارغريتا ينتمي إلى عائلة Vermetidae، المعروفة أيضًا باسم القواقع الدودية. على عكس القواقع التقليدية، فإنها لا تستخدم أصدافها للحماية. وبدلاً من ذلك، تعمل أصدافها بمثابة حبل يربطها بالشعاب المرجانية طوال حياتها. اكتشاف رائع آخر يتعلق بحلزون كايو مارغريتا هو كايو جالبينوس، وهو حلزون أخضر ليموني وجده نفس الباحثين في بليز.

ويعتقد العلماء أن الألوان الزاهية لقواقع كايو تشكل رادعًا للحيوانات الأخرى، وتحذرها من الابتعاد. وهذا يسمح للقواقع بالبقاء على قيد الحياة دون الحاجة إلى أصداف واقية. اعتقد الباحثون في البداية أن الحلزونين يمكن أن يكونا من الأنواع الفرعية التي قامت بتكييف ألوانها بناءً على موقعها، ولكن سرعان ما اكتشفوا أنهما مختلفان وراثياً.

قد تكون حلزونات كايو من بين الكائنات البحرية القليلة التي يمكن أن تستفيد من تغير المناخ. إنهم يفضلون تثبيت أنفسهم على الشعاب المرجانية الميتة، وهي حالة قد تصبح أكثر شيوعا مع ارتفاع درجات حرارة المحيطات وتبييض الشعاب المرجانية. ومع ذلك، فإن توفر الغذاء قد يصبح مشكلة في بيئات الشعاب المرجانية الميتة.

يعد هذا الاكتشاف بمثابة تذكير بأنه لا يزال هناك العديد من الأنواع في انتظار التعرف عليها، حتى في المناطق المدروسة جيدًا مثل فلوريدا كيز. تم العثور على حلزونات كايو مارغريتا في الشعاب المرجانية التي يتم زيارتها بشكل متكرر، ومع ذلك ظلت مخفية حتى ألقى الباحثون نظرة فاحصة. إنه يؤكد حقيقة أنه لا يزال هناك الكثير لنتعلمه عن التنوع البيولوجي الرائع لكوكبنا.

مصادر:

- وصف الباحثون أنواع الحلزون المكتشفة حديثًا في دراسة نشرت في 9 أكتوبر في مجلة PeerJ.

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