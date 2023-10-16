متاهة الليل: استكشاف وديان المريخ المذهلة

كشفت وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) عن مجموعة مذهلة من الصور التي تم التقاطها بواسطة كاميرا Mars Express الاستريو عالية الدقة (HRSC) والتي تعرض متاهة الليل الرائعة على المريخ. يمتد هذا الوادي المذهل على مسافة تزيد عن 4,000 كيلومتر، ويعادل حجمه مساحة إيطاليا.

باستخدام لقطات من ثمانية مدارات مختلفة حول المريخ، أنشأت وكالة الفضاء الأوروبية مقطع فيديو ساحرًا يقدم منظورًا من أعلى إلى أسفل للمناظر الطبيعية للمريخ. يسلط الفيديو الضوء على أجزاء القشرة المميزة التي انحسرت بالنسبة إلى المناطق المحيطة بها. يتشكل غرابن عندما تنهار كتلة من الطبقة العليا للكوكب إلى صدوع ناتجة عن القوى الديناميكية لقشرة الكوكب.

ويعتقد أن هذه الوديان غير العادية، بما في ذلك مارتينا فالي مارينريس، هي نتيجة للنشاط البركاني المكثف في منطقة ثارسيس في المريخ. نظرًا لأن النشاط البركاني يتسبب في اصطدام أجزاء كبيرة من قشرة المريخ وقوسها لأعلى، فإن المناطق الممتدة تصبح غير قابلة للاستدامة للتكوينات الشبيهة بالجبال، مما يؤدي إلى الاصطدامات. وتقع هذه الأودية على هضاب عالية، ويبلغ عرضها حوالي 30 كيلومتراً، وعمقها ستة أمتار.

وتهدف مهمة Mars Express، التي تدور حول المريخ منذ عام 2003، إلى رسم خريطة شاملة لسطح الكوكب ودراسة غلافه الجوي واستكشاف التفاعلات بين بيئة المريخ وهذه العجائب الجيولوجية. تعتبر متاهة الليل بمثابة شهادة على الميزات الجيولوجية الرائعة التي يقدمها المريخ.

مصادر:

– وكالة الفضاء الأوروبية (وكالة الفضاء الأوروبية)