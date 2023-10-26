تطوير البحوث الطبية الحيوية: نماذج الأجنة المشتقة من الخلايا الجذعية

لقد تصارع العلماء منذ فترة طويلة مع أسرار انقسام الخلايا البشرية وتطور الأجنة. إن تعقيدات هذه العمليات، وخاصة في الشهر الأول الحرج، قد استعصت على الباحثين لسنوات. ومع ذلك، فإن التطورات الأخيرة في تكنولوجيا الخلايا الجذعية مهدت الطريق لتحقيق اختراق. تقوم المختبرات في جميع أنحاء العالم الآن بتوليد هياكل تشبه الجنين من الخلايا الجذعية - وهي مجموعات من الخلايا تحاكي الأجنة ولكنها لا تستطيع أن تنمو إلى جنين. تعد هذه الهياكل، التي تم إنشاؤها دون الحاجة إلى البويضات أو الحيوانات المنوية، بفهم أعمق لمضاعفات الحمل والعيوب الخلقية وتأثيرات الأدوية التي يتم تناولها أثناء الحمل.

تُظهر أحدث الهياكل الشبيهة بالأجنة التي طورها فريق إسرائيلي دقة ملحوظة في تكرار المراحل الأولى من التطور البشري. تتضمن هذه النماذج جميع أنواع الخلايا المهمة اللازمة لتطور الجنين، بما في ذلك المشيمة والكيس المحي والغشاء الخارجي. ومن خلال السماح لهذه الهياكل بالتطور لمدة ثمانية أيام، أي ما يعادل اليوم 14 للجنين البشري في الرحم، شهد الباحثون تشكيل الهياكل الداخلية اللازمة لمزيد من نمو الأعضاء.

ولتنمية هذه الهياكل الشبيهة بالأجنة في المختبر، استخدم الباحثون الخلايا الجذعية متعددة القدرات، وهي خلايا مرنة لديها القدرة على التحول إلى أنواع مختلفة من الخلايا. ومن خلال إعادة برمجة هذه الخلايا إلى "حالة ساذجة"، مماثلة لليوم السابع من تطور الجنين الطبيعي، مهد الفريق الطريق لمزيد من النمو. أثارت الدفعات الكيميائية تعبيرات جينية محددة، مما أدى إلى تكوين الأنسجة اللازمة للحفاظ على الجنين. وتضمنت الخطوة الأخيرة الجمع بين المجموعات الثلاث من الخلايا لتكوين بنية تشبه الجنين.

ورغم أن هذه النماذج تبدو واعدة، إلا أن التحديات لا تزال قائمة. حاليًا، 1% فقط من الخلايا المجمعة تنظم نفسها بنجاح في بنية تشبه الجنين. وستكون زيادة هذه الكفاءة أمرًا بالغ الأهمية لهذه النماذج لتصبح أدوات قيمة في البحث العلمي. زراعة هذه الهياكل بعد 14 يوما يعرض أيضا القيود والعقبات. ومع ذلك، فإن الباحثين متفائلون بأن التقدم والتحسين المستمر في هذا المجال سوف يؤدي إلى رؤى أساسية حول التطور الجنيني.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هي الهياكل الشبيهة بالجنين؟

ج: الهياكل الشبيهة بالجنين هي عبارة عن كتل من الخلايا المزروعة في المختبر والتي تحاكي المراحل الأولى من التطور البشري قبل تكوين الأعضاء. يفتقرون إلى القلب النابض أو الدماغ.

س: كيف يتم إنشاء الهياكل الشبيهة بالجنين؟

ج: يتم إنشاء هذه الهياكل باستخدام الخلايا الجذعية متعددة القدرات، والتي تتم إعادة برمجتها إلى "حالة ساذجة". يتم تحفيز تعبيرات جينية محددة من خلال دفعات كيميائية لتطوير الأنسجة المطلوبة.

س: ما الذي يمكن تعلمه من هذه النماذج الجنينية؟

ج: توفر نماذج الأجنة إمكانية البحث عن حالات الإجهاض والعيوب الخلقية وتأثيرات الأدوية التي يتم تناولها أثناء الحمل. أنها توفر نظرة ثاقبة لتشكيل الهياكل الجنينية الحاسمة.

س: ما هي التحديات التي تواجهها هذه النماذج؟

ج: إن كفاءة التنظيم الذاتي للخلية في بنية تشبه الجنين منخفضة حاليًا. بالإضافة إلى ذلك، فإن زراعة هذه الهياكل بعد 14 يومًا يمثل تحديات تحد من إمكاناتها.