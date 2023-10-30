اكتشافات جديدة تكشف النقاب عن الشفق الغامض لأورانوس بالأشعة تحت الحمراء

حقق العلماء مؤخرًا تقدمًا استثنائيًا في فهمهم لكوكب أورانوس الغامض. ومن خلال سنوات من البحث الدؤوب، أكدوا وجود الشفق القطبي الساحر الذي يعمل بالأشعة تحت الحمراء والذي يزين المناطق الشمالية من هذا العملاق الغازي البعيد. لا تسلط هذه النتائج الضوء على أسرار الشفق القطبي لأورانوس فحسب، بل توفر أيضًا رؤى قيمة حول درجة حرارة الكوكب المرتفعة بشكل غير عادي.

كان أورانوس، مثل نظرائه من الكواكب، دائمًا أكثر سخونة مما تتنبأ به النماذج النظرية، خاصة بالنظر إلى بعده الشاسع عن الشمس. تشير الدكتورة إيما توماس، عالمة الفيزياء الفلكية من جامعة ليستر في المملكة المتحدة، إلى أن الشفق القطبي النابض بالحياة على أورانوس يمكن أن يكون المفتاح لحل هذا اللغز. يقوم هذا الشفق القطبي بتوليد وتوجيه الحرارة من عروضه المبهرة نحو خط الاستواء المغناطيسي، وفقًا لتقرير صادر عن Sciencealert.

الشفق القطبي، تلك العروض الرائعة للضوء السماوي، لا يقتصر على الأرض وحدها. يتميز كوكب المشتري والمريخ بشفق قوي فوق البنفسجي، بينما يُظهر كوكب الزهرة شفقًا يذكرنا بالوميض الأخضر للأرض. من ناحية أخرى، فإن الشفق القطبي على عطارد، الذي يفتقر إلى غلاف جوي كبير، يأخذ شكل فلورية الأشعة السينية المنبعثة من معادن سطح الكوكب.

بدأ البحث عن الشفق القطبي تحت الأحمر بعيد المنال في أورانوس في عام 1992، بعد وقت قصير من اكتشافه على كوكب المشتري وزحل. ظلت المحاولات الأولية لتحديد موقعها غير مثمرة، على الرغم من محدودية مسابر أورانوس. ومع ذلك، في لحظة رائدة في عام 2006، قامت الدكتورة إيما توماس وفريقها باكتشاف رائع في مرصد كيك. ومن خلال تحليل 224 صورة عن كثب، حددوا جسيمًا متأينًا محددًا، H3+، الذي ترتبط شدة توهجه بدرجة الحرارة. ووجدوا زيادة في كثافة H3+ دون تغير مماثل في درجة الحرارة، مما يشير إلى وجود تأين مكثف في الغلاف الجوي العلوي يتوافق مع الشفق تحت الأحمر. يمثل هذا الإنجاز أول اكتشاف للشفق تحت الأحمر في الغلاف الجوي لأورانوس.

يتمتع هذا الاكتشاف بأهمية كبيرة لأنه يكشف بعض الألغاز القديمة المحيطة بأورانوس، بما في ذلك مجاله المغناطيسي غير المتماثل والمائل بشكل غريب الأطوار. علاوة على ذلك، فهو يعزز فهمنا ليس فقط للمجالات المغناطيسية الكوكبية في نظامنا الشمسي، ولكن أيضًا للكواكب الخارجية ذات السمات المشابهة لنبتون وأورانوس.

ويمتد تأثير هذا البحث الرائد إلى ما هو أبعد من كوكب أورانوس، كما تسلط الدكتورة إيما توماس الضوء، قائلة: “ستعمل النتائج التي توصلنا إليها على توسيع معرفتنا بالشفق القطبي العملاق الجليدي وتعزيز فهمنا للمجالات المغناطيسية الكوكبية داخل نظامنا الشمسي، وعلى الكواكب الخارجية، وحتى على كوكبنا. ".

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

1. ما هو الشفق القطبي؟

الشفق القطبي عبارة عن عروض مضيئة تحدث عندما تتفاعل الجسيمات النشطة مع الغلاف الجوي للكوكب على طول خطوط المجال المغناطيسي، مما يؤدي إلى التأين وانبعاث الضوء.

2. هل الشفق القطبي فريد بالنسبة للأرض؟

لا، يمكن ملاحظة الشفق القطبي على كواكب أخرى في نظامنا الشمسي أيضًا. على سبيل المثال، يمتلك كوكب المشتري والمريخ شفقًا قويًا فوق البنفسجي، بينما يُظهر كوكب الزهرة شفقًا مشابهًا لتلك الموجودة على الأرض.

3. كيف يختلف الشفق القطبي على أورانوس؟

إن الاكتشاف الأخير للشفق تحت الأحمر على أورانوس يميزه عن الكواكب الأخرى. وقد ظلت هذه الشفق بالأشعة تحت الحمراء بعيدة المنال لعقود من الزمن، ولكن تم تأكيدها الآن، مما يوفر رؤى وفهمًا جديدًا للظواهر الجوية للكوكب.

4. ما أهمية العثور على الشفق بالأشعة تحت الحمراء على أورانوس؟

إن اكتشاف الشفق بالأشعة تحت الحمراء على أورانوس يعزز فهمنا لأسرار الكوكب، مثل مجاله المغناطيسي ودرجة حرارته. بالإضافة إلى ذلك، فهو يعزز قدرتنا على دراسة الكواكب الخارجية الأخرى ذات الخصائص المماثلة.