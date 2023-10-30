مستقبل الحوسبة: التحكم في موجات الدوران باستخدام الموصلات الفائقة على الشريحة

حقق العلماء في جامعة TU Delft اكتشافًا رائدًا في مجال فيزياء الكم. لقد أثبتوا بنجاح أنه من الممكن التحكم في الموجات الصغيرة في المغناطيس الموجود على شريحة باستخدام الموصلات الفائقة. تحمل هذه "الموجات الدورانية" في المغناطيس إمكانات كبيرة لتكنولوجيا المعلومات المستقبلية الموفرة للطاقة أو كأجهزة اقتران في أجهزة الكمبيوتر الكمومية، وفقًا لبيان صحفي صادر عن الجامعة.

موجات الدوران هي موجات في مادة مغناطيسية يمكن استخدامها لنقل المعلومات. لسنوات عديدة، ظل العلماء يبحثون عن طريقة فعالة للتحكم في موجات الدوران هذه ومعالجتها من أجل تطوير بديل موفر للطاقة للإلكترونيات التقليدية. يوفر هذا الإنجاز للفيزيائيين رؤى جديدة حول التفاعل بين المغناطيس والموصلات الفائقة، مما يوفر وسيلة واعدة للحلول المستقبلية الموفرة للطاقة.

حقق الباحثون هذا التحكم باستخدام قطب كهربائي فائق التوصيل كمرآة لموجات الدوران. تولد موجة الدوران مجالًا مغناطيسيًا يؤدي بدوره إلى توليد تيار فائق في الموصل الفائق. يعمل هذا التيار الفائق كمرآة لتعكس المجال المغناطيسي مرة أخرى إلى موجة الدوران، مما يسمح بالتحكم الدقيق والتلاعب. من خلال تغيير درجة حرارة القطب، يمكن ضبط حجم التغير في الطول الموجي لموجة الدوران بدقة.

لتصور وقياس هذه الموجات الدورانية، استخدم فريق البحث مستشعرًا فريدًا يستخدم الإلكترونات الموجودة في الماس. سمحت لهم هذه التقنية بالنظر من خلال الموصل الفائق المعتم ومراقبة موجات الدوران الموجودة تحته، على غرار ماسح التصوير بالرنين المغناطيسي الذي يتطلع داخل جسم الإنسان.

في حين أن تكنولوجيا موجة الدوران لا تزال في مهدها، فإن هذا الاكتشاف يفتح الباب أمام تطوير دوائر موجة دورانية موفرة للطاقة. باستخدام الأقطاب الكهربائية فائقة التوصيل، يستطيع الباحثون الآن تصميم أجهزة تنتج الحد الأدنى من الحرارة والموجات الصوتية، مما يحدث ثورة في مجالات مختلفة مثل مرشحات التردد، والرنانات، والترانزستورات، وموصلات أجهزة الكمبيوتر الكمومية.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هي الموجات الدورانية؟

ج: الموجات الدورانية هي موجات في مادة مغناطيسية يمكن استخدامها لنقل المعلومات.

س: كيف تمكن الباحثون من التحكم والتلاعب بموجات الدوران؟

ج: باستخدام قطب كهربائي فائق التوصيل كمرآة، تمكن الباحثون من عكس المجال المغناطيسي الناتج عن موجات الدوران، مما يسمح بالتحكم الدقيق والتلاعب.

س: كيف تم تصور موجات الدوران وقياسها؟

ج: استخدم الباحثون مستشعرًا فريدًا يستخدم الإلكترونات الموجودة في الماس لقياس المجالات المغناطيسية لموجات الدوران.

س: ما هي التطبيقات المحتملة لتقنية موجة الدوران؟

ج: تتمتع تقنية الموجة الدورانية بإمكانية استخدامها في تكنولوجيا المعلومات الموفرة للطاقة، والحوسبة الكمومية، والدوائر المتخصصة المختلفة مثل مرشحات التردد والترانزستورات.