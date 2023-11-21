رؤى جديدة حول تكوين النجوم في مركز المجرة

ألقت الصور الجديدة التي التقطها تلسكوب جيمس ويب الفضائي الضوء على العملية المعقدة لتكوين النجوم في مركز مجرة ​​درب التبانة. يستخدم التلسكوب، المجهز بكاميرات متقدمة وأدوات حساسة، علم الفلك بالأشعة تحت الحمراء لمراقبة الأجرام السماوية التي لم يكن من الممكن اكتشافها من قبل بواسطة التكنولوجيا القديمة.

وركز التلسكوب مؤخرا على منطقة تسمى برج القوس C، وتقع على بعد 25,000 ألف سنة ضوئية من الأرض. وقد سمحت دقتها القوية لعلماء الفلك بدراسة كل نجم على حدة، مما يوفر تفاصيل غير مسبوقة. وفقًا لصامويل كرو، الباحث الرئيسي في جامعة فيرجينيا، "تكشف [الصور] عن قدر لا يصدق من التفاصيل، مما يسمح لنا بدراسة تكوين النجوم في هذا النوع من البيئة بطريقة لم تكن ممكنة من قبل".

ومن المثير للاهتمام أن الملاحظات كشفت أيضًا عن ميزات غير محددة يقوم الباحثون الآن بتحليلها عن كثب. ويعتبر مركز المجرة، المعروف بظروفه القاسية، بمثابة اختبار للنظريات حول تكوين النجوم. ومن خلال اكتساب فهم أفضل لهذه البيئة، يأمل علماء الفلك في التحقق من صحة فرضياتهم.

علاوة على ذلك، أثناء المراقبة، اكتشفت كاميرا التلسكوب القريبة من الأشعة تحت الحمراء انبعاثات كبيرة من الهيدروجين المتأين المحيط بسحابة كثيفة. هذه الظاهرة، التي تُنسب عادة إلى النجوم الشابة الضخمة، فاجأت العلماء من حيث حجمها. ويجري المزيد من التحقيقات لفهم الأسباب الكامنة وراء هذه الانبعاثات.

بالإضافة إلى كشف أسرار تكوين النجوم، ساهم تلسكوب جيمس ويب الفضائي أيضًا في معرفتنا بالنظام الشمسي وكواكبه. ومنذ إطلاقه في عام 2021، قدم رؤى قيمة حول أصول الكون وتطوره.

أسئلة وأجوبة

ما هو تلسكوب جيمس ويب الفضائي؟

ويعد تلسكوب جيمس ويب الفضائي مرصدًا فضائيًا متطورًا تم إطلاقه في عام 2021، وهو مزود بكاميرات قوية وأدوات حساسة للغاية تمكنه من مراقبة الأجرام السماوية بتفصيل كبير.

ما هو علم الفلك بالأشعة تحت الحمراء؟

علم الفلك بالأشعة تحت الحمراء هو فرع من علم الفلك يركز على دراسة الأجرام السماوية باستخدام الأشعة تحت الحمراء. هذا النوع من الإشعاع يتجاوز الطيف المرئي وهو مفيد بشكل خاص في الكشف عن الأجسام التي تنبعث منها مستويات منخفضة من الضوء المرئي.

ماذا التقط التلسكوب في مركز المجرة؟

والتقط التلسكوب صورا لمنطقة في المجرة تسمى "ساجيتاريوس سي"، وكشف عن ما يقرب من 500,000 ألف نجم وملامح غير محددة يقوم الباحثون الآن بتحليلها بالتفصيل.

ما الذي فاجأ العلماء بشأن الانبعاثات الملحوظة للهيدروجين المتأين؟

وعلى الرغم من أن انبعاثات الهيدروجين المتأينة ترتبط عادة بالنجوم الشابة الضخمة، إلا أن حجم الانبعاثات المكتشفة في مركز المجرة تجاوز توقعات العلماء. مزيد من التحقيقات جارية لفهم الآليات الكامنة وراء هذه الانبعاثات.

ما هي المساهمات الأخرى التي قدمها تلسكوب جيمس ويب الفضائي؟

بالإضافة إلى دراسة تكوين النجوم، قدم التلسكوب رؤى قيمة حول النظام الشمسي وكواكبه منذ إطلاقه في عام 2021. وقد ساعد في توسيع فهمنا لأصول الكون وتطوره.