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اكتشف العلماء حركة ذرات الحديد في النواة الداخلية الصلبة للأرض

Byروبرت أندرو

أكتوبر 20، 2023
اكتشف العلماء حركة ذرات الحديد في النواة الداخلية الصلبة للأرض

توصل العلماء مؤخرًا إلى اكتشاف رائد فيما يتعلق بحركة ذرات الحديد داخل النواة الداخلية الصلبة للأرض. يسلط هذا الاكتشاف الجديد الضوء على الديناميكيات المعقدة لنواة كوكبنا ويقدم نظرة ثاقبة للمجال المغناطيسي للأرض.

ينقسم قلب الأرض إلى قسمين: اللب الخارجي السائل واللب الداخلي الصلب. اللب الداخلي الصلب، على الرغم من اسمه، ليس ثابتًا تمامًا. لقد كان من المعروف منذ بعض الوقت أن هناك نشاطًا زلزاليًا داخل النواة الداخلية، لكن العلماء اكتشفوا الآن أن ذرات الحديد الفردية تتحرك أيضًا.

إن حركة ذرات الحديد داخل النواة الداخلية الصلبة لها آثار مهمة على فهمنا للمجال المغناطيسي للأرض. يتم إنشاء المجال المغناطيسي من خلال حركة الحديد المنصهر في اللب الخارجي، ويمكن لحركة ذرات الحديد في اللب الداخلي أن تؤثر على السلوك المغناطيسي العام للكوكب.

ومن خلال دراسة الموجات الزلزالية التي تنتقل عبر الأرض، تمكن العلماء من ملاحظة التغيرات الطفيفة في خصائص اللب الداخلي. وتشير هذه التغيرات إلى حركة ذرات الحديد، مما يقدم دليلا على وجود هذه الظاهرة التي لم تكن معروفة من قبل.

يعد فهم حركة ذرات الحديد داخل النواة الداخلية الصلبة خطوة مهمة نحو فهم الديناميكيات المعقدة لنواة الأرض والمجال المغناطيسي. تضيف هذه الدراسة إلى معرفتنا بالأعمال الداخلية لكوكبنا ولديها القدرة على المساهمة في التقدم في مجالات مثل الجيوفيزياء والمغناطيسية الأرضية.

مصادر:
– تعليم الهند | آخر أخبار التعليم | الأخبار التربوية العالمية | آخر الأخبار التربوية

By روبرت أندرو

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