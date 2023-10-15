مصور يتغلب على الغطاء السحابي لالتقاط كسوف نادر للشمس

هدد الغطاء السحابي الكثيف بتدمير منظر الكسوف الحلقي للشمس يوم أمس في منطقة شرق كوتيناي. ومع ذلك، سمح الاختراق المفاجئ للسحب لريك نويل، من كلية روكيز لعلم الفلك، بالتقاط بعض اللقطات لهذا الحدث النادر. ووصف نويل الجهد المطلوب لتصوير الكسوف، بما في ذلك العثور على المعدات اللازمة وضبط التلسكوب للحصول على التركيز الأمثل. وعلى الرغم من التحديات، تمكن نويل من التقاط أفضل صورة للكسوف، حتى أنه التقط بقعتين شمسيتين.

بدأ الكسوف الجزئي عند الساعة 9:11 صباحًا يوم السبت 14 أكتوبر، حيث غطى القمر 67٪ من الشمس في ذروته عند الساعة 10:25 صباحًا. ويعد التقاط نويل الناجح للحدث بمثابة شهادة على تصميمه ومهارته الفنية.

يمكن أن يكون التصوير الفوتوغرافي للكسوف مسعى معقدًا، ويتطلب معدات ومعرفة متخصصة. بعض المصطلحات التي ذكرها نويل تشمل تلسكوب سيليسترون، ومخفض بؤري، وظهر بصري، وبؤرة كرايفورد، ومنظار مكتشف. وهذه كلها أدوات تلعب دورًا في التقاط صور واضحة ودقيقة للأحداث السماوية مثل الكسوف.

ومن الجدير بالذكر أن مشاهدة كسوف الشمس دون حماية مناسبة للعين يمكن أن يكون خطيرًا وربما يسبب ضررًا دائمًا للعين. لذلك، من الضروري استخدام مرشح شمسي أو مشاهدة الكسوف بشكل غير مباشر باستخدام تقنيات العرض، كما وصفها نويل عندما استخدم غطاء صندوق المرشح الأبيض كشاشة عرض.

المصدر: e-KNOW (لم يتم توفير عنوان URL)