قوة التعلم والإدراك في الكائنات بلا عقل

إن قدرة الكائنات الحية التي ليس لديها أدمغة على التعلم والإدراك هي مثال رائع للتطور التكيفي. في حين أن الدماغ عضو مهم للحيوانات، مما يسمح باستجابات مرنة والبقاء على قيد الحياة في بيئات لا يمكن التنبؤ بها، فإن العديد من الكائنات الحية تفتقر إلى نظام التحكم المركزي هذا. ومع ذلك، فإن قدرتهم على التعلم والإدراك لا تقل أهمية بالنسبة لبقائهم وتكاثرهم.

التعلم، الذي يعرف بأنه تغيير في السلوك نتيجة للخبرة، يأخذ أشكالا مختلفة. يتضمن التعلم غير الترابطي ضبط المحفزات المتكررة أو الاعتياد عليها، في حين يتضمن التعلم الترابطي ربط الإشارات بالسلوكيات. تتطلب الأشكال العليا من التعلم، مثل التعلم المفاهيمي واللغوي والموسيقي، أدمغة معقدة ذات هياكل وروابط متخصصة.

ومع ذلك، فإن الأبحاث الحديثة تتحدى الافتراض القائل بأن التعلم يقتصر على الكائنات ذات الأدمغة المعقدة. لقد أدت أمثلة التعلم في الكائنات الحية التي لا تحتوي على دماغ إلى إعادة تشكيل فهمنا للقدرات المعرفية عبر شجرة الحياة. على سبيل المثال، يمكن لشقائق النعمان الخرزية أن تتعود على وجود المستنسخات الجينية، فتعدل عدوانيتها تجاهها. يمكن لقنديل البحر الصندوقي، على الرغم من بضعة آلاف من الخلايا العصبية لديه، أن يربط التغيرات في شدة الضوء مع ردود الفعل اللمسية للتنقل في بيئاته بفعالية.

حتى الكائنات الحية التي لا تحتوي على خلايا عصبية تظهر قدرات التعلم. تُظهِر العفن الغروي، وهي كائنات وحيدة الخلية، قدرات معرفية مثل حفظ مسارات الغذاء والتعلم من تجارب الماضي. تعرض النباتات، مثل صائدة الذباب والنباتات المخزية فينوس، التعلم من خلال أجهزة الاستشعار الخاصة بها وسلوكياتها التكيفية. وقد أثارت هذه النتائج جدلاً حول ما إذا كان من الممكن اعتبار النباتات عوامل ذكية.

إن الأدلة على التعلم في الكائنات عديمة الدماغ تتحدى فهمنا للإحساس والفكر والسلوك. فهو يثير أسئلة أخلاقية حول كيفية تعاملنا مع هذه الكائنات في سياقات مختلفة، نظرا لقدرتها على التعلم وربما الشعور. علاوة على ذلك، فإن دراسة وتقدير الحياة المتنوعة والفريدة للكائنات التي لا عقل لها تسمح لنا بالتفكير في مكاننا في شجرة الحياة وأهمية الحفاظ على جميع أشكال الحياة وتقديرها.

المصدر: جامعة سيدني