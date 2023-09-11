هروب جديد من المتاهة: الروبوتات الناعمة تتنقل في المساحات المعقدة بالذكاء الجسدي

يمكن للروبوتات الناعمة المصنوعة من المطاط الصناعي البلوري السائل التنقل في المساحات المعقدة دون تدخل الكمبيوتر أو الإنسان. تعتمد هذه الروبوتات، التي طورها فريق في جامعة ولاية كارولينا الشمالية، على مفهوم الذكاء الجسدي، مما يعني أن سلوكياتها تمليها المواد التي تصنع منها وتصميمها الهيكلي. وتمكنت الروبوتات، التي تشبه قطعًا من الخيوط، من التنقل في متاهات وحتى التفاوض حول العوائق المتحركة.

وكشف الفريق مؤخرًا عن نسخة محسنة من الروبوت يمكنها التعامل مع سيناريوهات أكثر تعقيدًا. الروبوتات مصنوعة من نفس المطاط الصناعي البلوري السائل كما كان من قبل، ولكن الاختلاف الرئيسي هو التصميم غير المتماثل. نصف الروبوت عبارة عن شريط ملتوي يمكن أن يمتد إلى خط مستقيم، في حين أن النصف الآخر عبارة عن شريط ملتوي يلتف حول نفسه أيضًا. يخلق عدم التماثل هذا قوى مختلفة على طرفي الروبوت، مما يسمح له بالدوران دون الحاجة إلى ملامسة أي شيء.

الروبوت، الذي أطلق عليه المؤلفون اسم "الهارب من المتاهة"، قادر على التنقل في متاهات ذات جدران متحركة وفجوات أصغر من حجم جسمه. القدرة على التحرك في الأقواس تسمح له بالتحرك بعيدًا عن البقع الضيقة. ويعتقد الباحثون أن هذه التكنولوجيا لها تطبيقات محتملة في تصميم الروبوتات الناعمة، وخاصة بالنسبة للتطبيقات التي يمكن للروبوتات فيها حصد الطاقة الحرارية من بيئتها.

يوضح هذا التقدم في مجال الروبوتات الناعمة قوة الذكاء الجسدي ويفتح إمكانيات لأساليب مبتكرة في تصميم الروبوتات. ونُشرت الدراسة التي توضح تفاصيل هذا التطور في مجلة Science Advances.

مصادر:

– المجلة : تقدم العلوم

- جامعة ولاية نورث كارولينا