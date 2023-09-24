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قنديل البحر يتحدى الفهم التقليدي للتعلم بدون دماغ مركزي، مما يثير رؤى تطورية

Byمامفو بريشيا

سبتمبر 24، 2023
قنديل البحر يتحدى الفهم التقليدي للتعلم بدون دماغ مركزي، مما يثير رؤى تطورية

توصل الباحثون إلى اكتشاف مثير للاهتمام حول قنديل البحر الكاريبي المربع - على الرغم من افتقاره إلى دماغ مركزي، إلا أن هذه المخلوقات يمكنها التعلم من خلال الارتباط. هذه القدرة المعرفية، التي كان يُعتقد سابقًا أنها تتطلب نظامًا عصبيًا مركزيًا، تمت ملاحظتها عندما يصطدم قنديل البحر بشيء ذي إشارة بصرية لتجنب الاصطدامات المستقبلية. وقد تم تصميم التجارب التي أجريت للكشف عن هذه القدرة لتقليد البيئة الطبيعية لقناديل البحر، مما أدى إلى ملاحظات ذات أهمية بيولوجية. إن إجراء مزيد من الدراسة لمجمعات "العين والدماغ" الصغيرة في قنديل البحر، والمعروفة باسم روباليا، قد يسلط الضوء على الأصول التطورية للتعلم.

يتحدى هذا الاكتشاف الرائد وجهات النظر القديمة حول الإدراك وضرورة الدماغ للتعلم. يُظهر قنديل البحر الصندوقي، جنبًا إلى جنب مع اللاسعات الأخرى مثل شقائق النعمان البحرية، التعلم الترابطي، وهي عملية معرفية كان يُعتقد سابقًا أنها تتطلب نظامًا عصبيًا مركزيًا. يفتح هذا الاكتشاف آفاقًا جديدة حول تطور التعلم والإدراك، مما يشير إلى أن هذه القدرات ربما تكون قد تطورت في شجرة الحياة في وقت مبكر جدًا عما كان يُعتقد سابقًا.

تمتد آثار هذا البحث إلى ما هو أبعد من عالم الأحياء. إن فهم آليات التعلم لكائن بسيط مثل قنديل البحر يمكن أن يكون له آثار عميقة على الذكاء الاصطناعي (AI) وأبحاث الشبكات العصبية. إن الطبيعة اللامركزية للجهاز العصبي لقنديل البحر، حيث يمكن لكل روبياليوم أن يعمل ويتعلم بشكل مستقل، توفر نموذجًا فريدًا لأنظمة التعلم الموزعة.

وقد أسفرت الدراسات التي أجريت على الشبكات العصبية لقناديل البحر القمرية بالفعل عن رؤى ثاقبة حول تنظيم الحركة ومرونة الجهاز العصبي. حتى أن الباحثين في جامعة بون طوروا نموذجًا رياضيًا لاستكشاف كيف يؤدي تحفيز الخلايا العصبية إلى تمكين الحركات الفعالة لقناديل البحر. يمكن أن يساهم هذا البحث في تحسين التحكم الذاتي للروبوتات تحت الماء بناءً على مبادئ السباحة لقناديل البحر، ويمكن أن يكون لهذه المبادئ تطبيقات أوسع في مجال الروبوتات.

علاوة على ذلك، فإن دراسة آليات التعلم لقناديل البحر الصندوقية قد تؤثر أيضًا على تطوير أنظمة التعلم غير البيولوجية. ومن خلال فهم كيف يتعلم كائن حي بسيط مثل قنديل البحر سلوكه ويتكيف معه، يمكن للباحثين تصميم أنظمة ذكاء اصطناعي تتعلم من البيئة وتتكيف بطريقة مماثلة. وقد يؤدي ذلك إلى إنشاء أنظمة ذكاء اصطناعي أكثر قوة وقدرة على التكيف ويمكنها العمل بفعالية في بيئات معقدة وغير متوقعة.

إن الأفكار المكتسبة من آليات التعلم الخاصة بقناديل البحر لديها القدرة على إحداث ثورة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي. ويمكن أن تساعد في تمهيد الطريق لتطوير خوارزميات جديدة تتعلم من مصادر غير تقليدية، مما يزيد من إمكانيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في مختلف التطبيقات.

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By مامفو بريشيا

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