قدرات التعلم لقنديل البحر الصندوقي: نافذة على تطور التعلم

اكتشف الباحثون أن قنديل البحر الصندوقي، المعروف بنظامه البصري المعقد، يمتلك أيضًا القدرة على التعلم. تتحكم هذه المخلوقات عديمة العقل في أجسامها من خلال شبكة موزعة من الخلايا العصبية، ويمكن أن يوفر فهم قدراتها المعرفية نظرة ثاقبة لتطور التعلم.

شكلت دراسة التعلم في علب الهلام تحديًا للعلماء، حيث كانوا بحاجة إلى العثور على سلوك يمكن تدريبه في المختبر. قرر الباحثون، بقيادة عالم الأحياء أندرس جارم من جامعة كوبنهاجن، التركيز على الحركة السريعة التي تدور حول الوجه والتي يقوم بها الهلام الصندوقي عند الاقتراب من جذور المانجروف. يمكن أن يتغير التباين بين الجذور الداكنة والمياه الفاتحة بسبب الظروف الغامضة، مما يجعل من الصعب على الهلام قياس المسافة إلى الجذور.

ولاختبار ما إذا كان بإمكان الهلام الصندوقي تعلم كيفية التعرف على الجذور وتجنب الاصطدام بها، أنشأ الباحثون دلاءً ذات خطوط داكنة وخفيفة متناوبة تمثل الجذور والماء. عندما كانت الخطوط ذات تباين عالٍ، لم تصطدم علبة الهلام أبدًا بجدران الدلو. ومع ذلك، مع تباين أقل، بدأت الهلام في الاصطدام. بعد عدة اصطدامات، غيرت علب الهلام سلوكها، وسبحت بعيدًا عن النمط الموجود على الجدران وزادت عدد المرات التي قاموا فيها بمناورة الوجه.

وفي تجارب أخرى، أزال الباحثون الخلايا العصبية البصرية من قنديل البحر الصندوقي وراقبوها في طبق. عُرضت على الخلايا صور مخططة أثناء تلقيها نبضًا كهربائيًا صغيرًا لمحاكاة الاصطدام. وفي غضون دقائق، بدأت الخلايا في إرسال الإشارات إلى قنديل البحر للعودة.

أشاد الباحثون غير المشاركين في الدراسة بالنتائج واعتبروها تقدمًا كبيرًا في فهم أصول التعلم لدى اللاسعات، والتي تشمل شقائق النعمان البحرية، والهيدرا، وقناديل البحر.

تهدف الدراسات المستقبلية إلى تحديد الخلايا المحددة المسؤولة عن قدرات التعلم لدى قنديل البحر الصندوقي وفحص التغيرات الجزيئية التي تحدث في هذه الخلايا أثناء دمجها لمعلومات جديدة. يمكن لهذا البحث أن يسلط الضوء على ما إذا كانت القدرة على التعلم عالمية بين الخلايا العصبية، بغض النظر عن وجودها في بنية الدماغ المركزية.

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– تعريف اللاسعات: مجموعة من الحيوانات تضم شقائق النعمان البحرية، والهيدرا، وقناديل البحر.

- اقتباس: كين تشينغ، أستاذ بجامعة ماكواري في سيدني، أستراليا.