قدرات التعلم المذهلة لقنديل البحر الكاريبي

كشف بحث جديد أن قناديل البحر الكاريبي، على الرغم من صغر حجمها وافتقارها إلى الدماغ، قادرة على تعلم كيفية تجنب العقبات باستخدام الإشارات البصرية. هذه القدرة المعرفية، المعروفة باسم "التعلم الترابطي"، لم يتم ملاحظتها من قبل في الحيوانات التي لديها مثل هذا الجهاز العصبي البدائي. بالمقارنة مع الحيوانات الأكثر تقدمًا مثل ذباب الفاكهة أو الفئران، التي لديها أدمغة، تظهر قناديل البحر مستويات مماثلة من الأداء.

يُعرف قنديل البحر الكاريبي الصندوقي، المعروف أيضًا باسم Tripedalia Cystophora، بقدرته على التنقل عبر المياه العكرة وجذور المنغروف المغمورة. وهذا يشكل مخاطر يمكن أن تلحق الضرر بأجسامهم الجيلاتينية الهشة، لكن يمكنهم تجنب الأذى بفضل مراكزهم الحسية البصرية الأربعة التي تسمى روباليا. يحتوي كل روبياليوم على عيون على شكل عدسة وحوالي ألف خلية عصبية. في المقابل، تحتوي ذبابة الفاكهة على 200,000 ألف خلية عصبية في أدمغتها.

على الرغم من كونه بلا عقل، يُظهر قنديل البحر الكاريبي الصندوقي "التكييف الفعال"، وهو نوع من السلوك المكتسب الذي يتضمن التنبؤ بالمشكلات المستقبلية وتجنبها. يوضح المؤلف الرئيسي أندرس جارم أن هذه القدرة أكثر تعقيدًا من التكييف الكلاسيكي، والتي أظهرتها تجارب بافلوف مع الكلاب. ولاختبار قدرات قناديل البحر، وضع الباحثون قناديل البحر في حوض ذو جدران زجاجية تتميز بخطوط متفاوتة من اللون الداكن لتقليد جذور أشجار المانجروف. وسرعان ما تعلم قنديل البحر كيفية التنقل عبر المناطق التي تكون فيها القضبان أقل وضوحًا، متجنبًا الاصطدام بالجدران.

ويعتقد الباحثون أن النتائج التي توصلوا إليها تدعم فكرة أن الحيوانات التي لديها عدد صغير من الخلايا العصبية لا تزال قادرة على التعلم. ويشير هذا إلى أن التعلم قد يكون خاصية أساسية للجهاز العصبي. تعتبر اللاسعات، وهي المجموعة الحيوانية التي تشمل قنديل البحر وشقائق النعمان البحرية والشعاب المرجانية، "مجموعة شقيقة" لغالبية الحيوانات الأخرى وحتى البشر. يشير هذا إلى أن سلفًا مشتركًا كان من الممكن أن يكون قد طور نظامًا عصبيًا قادرًا على التعلم الترابطي منذ حوالي 500 مليون سنة.

مصادر:

– المجلة: علم الأحياء الحالي