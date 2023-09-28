قدرات تعليمية مذهلة موجودة في قنديل البحر الكاريبي

كشفت دراسة جديدة نشرت في مجلة "Current Biology" أن قنديل البحر الكاريبي يمتلك قدرة ملحوظة على التعلم السريع والاحتفاظ بالمعلومات، على الرغم من افتقاره إلى دماغ مركزي. يمكن لقناديل البحر هذه، التي تحتوي على ألف خلية عصبية فقط، تجاوز العقبات من خلال التعلم الترابطي، على غرار الكائنات الحية ذات الأدمغة المركزية مثل البشر والقوارض.

تتحدى النتائج الاعتقاد السائد سابقًا بأن التعلم المتقدم يتطلب دماغًا مركزيًا، مما يوفر نظرة ثاقبة للأصول التطورية للتعلم والذاكرة. يمتلك قنديل البحر الكاريبي الصندوقي جسمًا على شكل جرس ويعتمد على رؤيته المعقدة، التي تتكون من 24 عينًا، للمناورة عبر المياه العكرة وتجنب جذور الأشجار تحت الماء أثناء الصيد.

ولاختبار قدرات قنديل البحر على التعلم، أنشأ العلماء حوضًا دائريًا بخطوط رمادية وبيضاء متناوبة لتقليد بيئتها الطبيعية. الخطوط الرمادية تشبه جذور أشجار المانغروف البعيدة. خلال التجربة، سبح قنديل البحر في البداية بالقرب من الخطوط البعيدة، وكثيرًا ما اصطدم بها. ومع ذلك، مع مرور الوقت، تغير سلوكهم بشكل كبير.

وفي نهاية التجربة، لاحظ الباحثون تحولًا ملحوظًا في السلوك. زاد قنديل البحر المسافة من جدار الخزان بنسبة 50% تقريبًا، وضاعف عدد المحاور الناجحة أربع مرات لتجنب الاصطدامات، وقلص عدد مرات اتصاله بالجدار إلى النصف. وذكر المؤلف الأول للدراسة، جان بيليكي، أن قناديل البحر تعلمت كيفية ربط المحفزات وتجنب العقبات، مما أدى إلى تحسين أدائها في جميع المعايير المقاسة.

يمكن أن يعزى نجاح التجربة إلى خلق بيئة تشبه إلى حد كبير الموطن الطبيعي لقناديل البحر في البرية. وعلق الدكتور أندرس جارم، وهو باحث آخر مشارك في الدراسة، أنه على الرغم من أن هذه الدراسة لا تجد علاجًا للخرف، إلا أنها تضع الأساس لفهم المرض بشكل أفضل وربما تطوير تدابير مضادة.

وفي الختام، فإن الدراسة التي أجريت على قناديل البحر الكاريبي المربعة تسلط الضوء على قدراتها التعليمية المذهلة على الرغم من افتقارها إلى دماغ مركزي. النتائج لها آثار كبيرة على فهمنا للتعلم والذاكرة وتفتح إمكانيات جديدة لدراسة الاضطرابات العصبية لدى البشر.

مصادر:

- "التعلم التعاوني في صندوق قنديل البحر Tripedalia Cystophora"، علم الأحياء الحالي

- سي ان ان

- المستقل