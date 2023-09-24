قنديل البحر يتحدى المعتقدات التقليدية حول قدرات التعلم

قنديل البحر، على الرغم من افتقاره إلى أدمغة مركزية، يُظهر قدرات تعليمية متقدمة مماثلة للإنسان والكائنات المعقدة الأخرى، مما يتحدى المعتقدات التقليدية حول عمليات التعلم العصبي. في دراسة حديثة نشرت في مجلة Current Biology، قام العلماء بتدريب قنديل البحر الكاريبي الصندوقي (Tripedalia Cystophora) لتعلم كيفية اكتشاف العقبات وتفاديها، مما يدل على أن هذه المخلوقات التي تبدو بسيطة يمكنها اكتساب القدرة على تجنب العقبات من خلال التعلم الترابطي.

قنديل البحر الكاريبي الصندوقي، الذي لا يزيد حجمه عن ظفر الإصبع، لديه نظام بصري معقد يضم 24 عينًا مدمجة في جسمه الذي يشبه الجرس. يستخدمون رؤيتهم للتنقل عبر المياه العكرة والتهرب من جذور الأشجار تحت الماء للقبض على الفريسة. ومن خلال مراقبة قنديل البحر في بيئة تعليمية محاكاة - خزان دائري مزين بخطوط رمادية وبيضاء - وجد الباحثون أن قنديل البحر حسن مهاراته الملاحية بمرور الوقت. لقد قاموا بزيادة متوسط ​​المسافة إلى الجدار، وضاعفوا عدد المحاور الناجحة أربع مرات لتجنب الاصطدام، وقللوا من الاتصال بالجدار.

قام الباحثون أيضًا بالتحقيق في العملية الأساسية للتعلم الترابطي لقنديل البحر. وقاموا بعزل المراكز الحسية البصرية لقناديل البحر والتي تسمى روباليا، والتي تضم ستة عيون وتتحكم في حركة قنديل البحر النابضة. من خلال تدريب الروباليا بتحفيز كهربائي ضعيف عند الاقتراب من القضبان الرمادية، وجد الباحثون أن الهيكل بدأ في توليد إشارات لتفادي العوائق استجابةً للأشرطة ذات اللون الرمادي الفاتح. أظهر هذا أن الجمع بين المحفزات البصرية والميكانيكية ضروري للتعلم الترابطي في قنديل البحر وأن الروباليا بمثابة مركز تعليمي.

تتحدى الدراسة المفاهيم السابقة القائلة بأن التعلم المتقدم يتطلب دماغًا مركزيًا وتلقي الضوء على الجذور التطورية للتعلم والذاكرة. ويخطط الباحثون لإجراء مزيد من التحقيق في التفاعلات الخلوية للجهاز العصبي لقناديل البحر لكشف الآليات الكامنة وراء تكوين الذاكرة. إن فهم قدرات التعلم حتى لأبسط الأجهزة العصبية يمكن أن يوفر نظرة ثاقبة للآليات الخلوية الأساسية التي ربما تكون قد تطورت في وقت مبكر من تاريخ الجهاز العصبي.

مصادر:

– علم الأحياء الحالي: مجلة علمية محكمة تصدرها Cell Press، وتغطي جوانب مختلفة من علم الأحياء.

– الدراسة: “التعلم التعاوني في قنديل البحر الصندوقي Tripedalia Cystophora” منشور في مجلة Current Biology.