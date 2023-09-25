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توصلت الدراسة إلى أن قنديل البحر الصندوقي يمكنه التعلم بدون دماغ مركزي

Byروبرت أندرو

سبتمبر 25، 2023
توصلت الدراسة إلى أن قنديل البحر الصندوقي يمكنه التعلم بدون دماغ مركزي

وجدت دراسة جديدة أن قنديل البحر الصندوقي، المعروف بحمله واحدة من أخطر السموم في العالم، يمتلك قدرة مذهلة على التعلم من التجارب السابقة دون أن يكون له دماغ مركزي. أشارت الأبحاث السابقة إلى أن التعلم المتقدم يتطلب دماغًا مركزيًا، لكن هذه الدراسة تتحدى هذه الفكرة وتسلط الضوء على الجذور التطورية للتعلم والذاكرة.

وركز البحث، الذي أجراه علماء من جامعة كوبنهاغن في الدنمارك، على قنديل البحر الكاريبي. على الرغم من احتوائها على ألف خلية عصبية فقط وعدم وجود دماغ لها، فقد تم تدريب هذه الهلاميات على اكتشاف العقبات وتفاديها من خلال التعلم الترابطي.

يتضمن التعلم الترابطي تكوين روابط عقلية بين المحفزات الحسية والسلوكيات. تُلاحظ هذه العملية بشكل شائع في الكائنات الحية ذات الأدمغة المركزية، مثل البشر والقوارض. ومع ذلك، وجدت الدراسة أن قنديل البحر الصندوقي يمكنه أيضًا اكتساب هذه القدرة.

أجرى الباحثون تجربة لاحظوا فيها سلوك قنديل البحر وهو يتنقل في خزان مصمم لتقليد بيئته الطبيعية. في البداية، كان قنديل البحر يصطدم في كثير من الأحيان بخطوط رمادية تمثل جذور أشجار المانجروف البعيدة. ومع ذلك، مع مرور الوقت، تعلموا تجنب هذه العوائق، وزيادة المسافة عن الجدار وتقليل الاصطدامات.

ووفقا لكبير مؤلفي الدراسة، أندرس جارم، يمكن لقناديل البحر الصندوقية أن تتعلم من خلال المحفزات البصرية والميكانيكية. على الرغم من وجود عدد أقل بكثير من الخلايا العصبية مقارنة بالبشر، إلا أنه يمكنهم ربط انطباعات حسية مختلفة للتعلم من التجربة.

تتحدى نتائج هذه الدراسة الافتراضات السابقة حول قدرات تعلم قنديل البحر. اعتقد الباحثون ذات مرة أن قناديل البحر لا يمكنها المشاركة إلا في أشكال بسيطة من التعلم، مثل التعود. ومع ذلك، يشير هذا البحث إلى أنهم يمتلكون قدرة أكثر دقة على التعلم والتذكر وتعديل سلوكهم.

ومن خلال دراسة آلية التعلم في قناديل البحر، يأمل العلماء في الحصول على فهم أعمق للذاكرة، والذي قد يكون له آثار على اضطرابات مثل الخرف. على الرغم من أن هذه الدراسة لا تدعي أنها وجدت علاجًا للخرف، إلا أنها توفر رؤى يمكن أن تساهم في التقدم المستقبلي في فهم المرض ومعالجته المحتملة.

مصادر:
– مجلة الأحياء الحالية
- جامعة كوبنهاغن

By روبرت أندرو

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