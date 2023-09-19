مكونات خلايا الدماغ تعود إلى البحار القديمة

كشفت دراسة حديثة أجراها خبراء في مركز التنظيم الجينومي أن مكونات خلايا الدماغ كانت موجودة في البحار الضحلة منذ حوالي 800 مليون سنة. ومن خلال فحص البلاكوزونات، وهي حيوانات بحرية صغيرة، اكتسب الباحثون نظرة ثاقبة حول الرحلة التطورية للخلايا العصبية.

تعيش البلاكوزونات، التي يبلغ حجمها تقريبًا حجم حبة رمل كبيرة، في المياه الدافئة الضحلة وتعيش عن طريق التغذية بالطحالب والميكروبات. على الرغم من عدم وجود أعضاء أو أجزاء مميزة من الجسم، تعتبر البلاكوزوات واحدة من سلالات الحيوانات الخمسة الأساسية، إلى جانب المشطيات، والإسفنجيات، واللواسعات، والثنائيات.

من العناصر الأساسية لوجود البلاكوزوانس الخلايا الببتيدية، التي تطلق الببتيدات التي توجه تغذيتها وحركاتها. استخدمت الدراسة التحليلات الجزيئية والحسابية لإنشاء "أطالس الخلايا" من أجل فهم تطور ووظيفة هذه الخلايا. لقد وجد أن هذه الخلايا الببتيدرية كانت بمثابة مقدمة للخلايا العصبية الحديثة.

اكتشف الباحثون شبكة معقدة من أنواع الخلايا "البينية" التي تربط أنواع الخلايا التسعة الرئيسية في البلاكوزونات. علاوة على ذلك، أظهرت الخلايا الببتيدرجية، المتميزة عن الخلايا الأخرى، تشابهًا مدهشًا مع الخلايا العصبية التي ظهرت بعد ملايين السنين في كائنات أكثر تقدمًا. لم يتم ملاحظة هذا التشابه الفريد مع الخلايا العصبية في الأنواع المبكرة المتفرعة مثل الإسفنج أو المشطيات.

كشفت الدراسة عن ثلاثة أوجه تشابه ملحوظة بين الخلايا الببتيدرية والخلايا العصبية. أولاً، تتمايز خلايا البلاكوزوان بطريقة مشابهة لتكوين الخلايا العصبية التي لوحظت في اللاسعات والثنائيات. ثانيًا، تمتلك هذه الخلايا العديد من مكونات نهاية رسائل الخلية العصبية ولكنها تفتقر إلى سمات الخلية العصبية الحقيقية، مثل توصيل الإشارات الكهربائية. وأخيرًا، كشف التعلم العميق أن هذه الخلايا تتواصل من خلال GPCRs التي بدأتها الببتيدات العصبية، مما يعكس التواصل العصبي.

ومن خلال تسليط الضوء على الجدول الزمني التطوري، يشير البحث إلى أن المكونات الأساسية للخلايا العصبية كانت تتشكل في البحار القديمة قبل 800 مليون سنة. بعد مرور ما يقرب من قرن من ظهور أسلافها، من المحتمل أن الخلايا الببتيدرية في البلاكوزوات تطورت لتمتلك سمات مهمة ضرورية للخلايا العصبية، مثل القنوات الأيونية والسقالات بعد التشابك العصبي.

في حين تشير التقديرات إلى أن أول خلية عصبية حديثة ظهرت منذ حوالي 650 مليون سنة، إلا أن هناك خلايا شبيهة بالخلايا العصبية في المشطيات ذات خصائص مميزة، مما يثير تساؤلات حول المسار التطوري للخلايا العصبية. يؤكد مؤلفو الدراسة على الحاجة إلى مزيد من البحث لمعالجة هذه الأسئلة المفتوحة واكتساب فهم أوضح للمسارات التطورية للخلايا العصبية وأنواع الخلايا الأخرى.

مع استمرار التقدم في التسلسل الجيني، من المتوقع أن يتم الكشف تدريجيًا عن الأسرار التي تحتويها الحيوانات النموذجية غير التقليدية مثل placozoans، وctenophores، والإسفنج، مما يسلط المزيد من الضوء على القصة التطورية للحياة.

مصادر:

– [مجلة الخلية](https://www.cell.com/)

– [مركز تنظيم الجينوم](https://www.crg.eu/)