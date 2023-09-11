توفر دراسة DishBrain أدلة قوية على فرضية الدماغ الحرجة

قدمت دراسة حديثة أجراها باحثون في Cortical Labs وجامعة ملبورن أدلة قوية تدعم فرضية الدماغ الحرجة. تشير هذه الفرضية إلى أن السلوكيات المعقدة في الدماغ البشري لا يمكن أن تحدث إلا عندما تكون الخلايا العصبية في حالة متوازنة بدقة تُعرف باسم الحالة "العصبية الحرجة". في هذه الحالة، يمكن للمدخلات الصغيرة أن تؤدي إلى "انهيارات ثلجية" في نشاط الدماغ.

استخدم الباحثون مجموعة مكونة من 800,000 ألف خلية عصبية بشرية، يشار إليها باسم DishBrain، لدراسة كيفية معالجة الخلايا العصبية للمعلومات. تم تدريب الشبكة العصبية للعب لعبة بونج. وتعد الدراسة، التي نشرت في مجلة Nature Communications، أقوى دليل حتى الآن يدعم فرضية الدماغ الحرجة.

وأظهرت نتائج الدراسة أنه عندما يتم إعطاء الخلايا العصبية مدخلات حسية مرتبطة بالمهمة، فإن سلوكها يتغير، مما يضعها في حالة عالية حيث يمكن للمدخلات الصغيرة أن تؤدي إلى نشاط دماغي واسع النطاق. وارتبطت هذه الحالة شبه الحرجة بأداء أفضل للمهام.

ومع ذلك، وجد الباحثون أيضًا أن الأهمية وحدها ليست كافية لحدوث التعلم في الشبكة العصبية. يتطلب التعلم حلقة تغذية مرتدة حيث يتم إعطاء الشبكة معلومات إضافية حول عواقب أفعالها.

نتائج هذه الدراسة لها آثار مهمة لفهم كيفية معالجة الدماغ البشري للمعلومات ويمكن أن تؤدي إلى تطوير علاجات جديدة للأمراض العصبية. يوفر نموذج DishBrain فرصة فريدة لدراسة الدماغ البشري دون قيود النماذج الحيوانية.

يحتوي البحث أيضًا على تطبيقات محتملة في مجال واجهات الدماغ والحاسوب، والتي يمكن أن تعيد الوظائف المفقودة بسبب التلف العصبي. يعد فهم كيفية تفاعل استراتيجيات التحكم والتحفيز مع الدوائر العصبية في الدماغ أمرًا بالغ الأهمية لتطوير الأطراف الاصطناعية العصبية الفعالة وواجهات الدماغ والحاسوب.

في الختام، تضيف دراسة DishBrain قطعة حيوية إلى لغز فرضية الدماغ الحرجة وتفتح إمكانيات جديدة لفهم وظائف المخ وتطوير علاجات للاضطرابات العصبية.

مصادر:

- "تنشأ الديناميكيات الحرجة أثناء عرض المعلومات المنظمة داخل الشبكات العصبية المتجسدة في المختبر" - فروغ حبيب اللهي، بريت ج. كاجان، أنتوني إن. بوركيت، وكريس فرينش، Nature Communications، DOI: 10.1038/s41467-023-41020-3