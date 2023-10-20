يحث الجراح الآباء على عدم شراء أقلام الليزر كألعاب بعد إصابة طفل بأضرار دائمة في عينه

يناشد استشاري طب عيون الأطفال الآباء والأمهات بعدم السماح لأطفالهم باللعب بأقلام الليزر كلعب، وذلك في أعقاب حالة أصيب فيها صبي يبلغ من العمر 11 عامًا بضرر دائم في عينه. وفقد الصبي، المعروف باسم هاري، بصره المركزي في وقت سابق من هذا العام وأظهرت الاختبارات أضرارا جسيمة في شبكية العين. ويتلقى الآن حقنًا شهرية، لكن بصره قد لا يعود بشكل كامل أبدًا.

وكشفت أبجينا شافي، الجرّاحة التي تعالج هاري، أن أربعة أطفال آخرين في يوركشاير يخضعون حاليًا للعلاج من أضرار مماثلة ناجمة عن أقلام الليزر. وشددت الآنسة شافي على أن الأضرار التي تسببها هذه الأجهزة يمكن أن تؤدي إلى العمى أو إصابات أخرى لا رجعة فيها، مما يستلزم المراقبة مدى الحياة. على الرغم من أنه من غير القانوني تسليط الليزر على مركبة متحركة، إلا أنه من القانوني بيع وامتلاك أقلام الليزر في المملكة المتحدة.

وأوضحت الآنسة شافي أن العديد من أقلام الليزر المتوفرة في السوق لا تتوافق مع معايير السلامة الخاصة بالاتحاد الأوروبي، وبعضها يتجاوز الطاقة الموضحة. وحذرت من أنه في حين أن الأطفال قد يستمتعون باستخدام هذه الأقلام لتفجير البالونات، إلا أن توجيهها نحو أعينهم يمكن أن يؤدي إلى ضرر جسيم.

اكتشف والدا هاري سبب الضرر بعد اصطحابه إلى طبيب العيون. كشفت الاختبارات عن أضرار الأشعة فوق البنفسجية، وفي ذلك الوقت تذكرت والدته أنه كان بحوزته قلم ليزر. وبالإضافة إلى إصابة عينه اليمنى، أظهرت الاختبارات وجود ضرر في عينه اليسرى، رغم أن رؤيته لم تتأثر حاليا.

وأعربت والدة هاري، التي اشترت قلم الليزر عبر الإنترنت، عن أسفها وحثت الآباء الآخرين على عدم ارتكاب نفس الخطأ. وسلطت الضوء على التأثير المحتمل على المدى الطويل على حياة ابنها، بما في ذلك آفاق حياته المهنية وقدرته على القيادة.

وهذه الحالة بمثابة تذكير للآباء بضرورة توخي الحذر عند شراء الألعاب لأطفالهم. قد تبدو أقلام الليزر غير ضارة، ولكن يمكن أن يكون لها عواقب وخيمة عند إساءة استخدامها. من المهم لكل من المصنعين والمستهلكين إعطاء الأولوية للسلامة والتأكد من أن المنتجات تلبي المعايير اللازمة.

مصادر:

– [بي بي سي نيوز] (المصدر)