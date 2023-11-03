مؤسسة بورن تعزز مرفق الرنين المغناطيسي النووي لإجراء الأبحاث المتطورة

قدمت مؤسسة بورن مساهمة كبيرة لمعهد الجليكوميكس، مما أدى إلى إنشاء مرفق التحليل الطيفي بالرنين المغناطيسي النووي (NMR) التابع لمؤسسة بورن. وقد أعيد بناء هذه المنشأة وهي الآن تضم أحدث أجهزة الرنين المغناطيسي النووي في العالم. ومن أبرز ما يميز هذه المنشأة هو مقياس الطيف NMR الجديد بتردد 600 ميجاهرتز والمزود بمسبار التبريد QCI-F، وهو الأول من نوعه في أستراليا.

ومع إضافة مقياس الطيف الجديد، يضم المرفق الآن ثلاثة أجهزة قياس طيفية للرنين المغناطيسي النووي، مما يوفر سعة كبيرة لفحص العينات بإنتاجية عالية. يفتح QCI-F Cryoprobe، بقدراته المحسنة في الفلور 19 NMR، إمكانيات جديدة في مجال اكتشاف الأدوية. يعد هذا التقدم ذا قيمة خاصة حيث أصبح الفلور ذا أهمية متزايدة في تطوير أدوية جديدة.

تتيح المنشأة التي تمت ترقيتها للباحثين فرصة التعاون مع الأطباء للحصول على ملفات تعريف التمثيل الغذائي لعينات الدم والمصل والبول. يحمل هذا التعاون وعدًا كبيرًا لاكتشاف العلامات الحيوية، والتشخيص المبكر، وفحص الأدوية، والعديد من التطبيقات الطبية الأخرى.

يلعب التحليل الطيفي بالرنين المغناطيسي النووي دورًا محوريًا في تحليل البنية والديناميكيات والبيئة الكيميائية للذرات والجزيئات. يؤكد البروفيسور المشارك توماس هاسيلهورست، وهو خبير رائد في التحليل الطيفي بالرنين المغناطيسي النووي، على أهمية هذه التكنولوجيا في فهم التفاعلات الحاسمة وتطوير الأدوية المضادة للسرطان والمضادة للفيروسات. فهو يوفر رؤى قيمة حول تفاعل الروابط الصغيرة، مثل الجليكانات، مع البروتينات والخلايا والفيروسات والبكتيريا والطفيليات المستهدفة.

يؤكد الدعم السخي الذي تقدمه مؤسسة بورن على تفانيها في تطوير الاكتشافات الطبية والصحة العالمية. إنه تكريم مناسب لمؤسسهم، السيد آرثر بورن، الذي تركت روحه الريادية والتزامه بالتقدم تأثيرًا دائمًا على مجال البحث.

حضر الافتتاح الرسمي لمرفق الرنين المغناطيسي النووي لمؤسسة بورن شخصيات بارزة في المجتمع العلمي، من بينهم البروفيسور مارك فون إتزستاين AO، مدير معهد الجليكوميكس، والسيد ماركوس وارد، نائب الرئيس (للتقدم) بجامعة جريفيث، والسيد. سيد كاتلين، مدير مؤسسة بورن. وكانت هذه المناسبة بمثابة بداية فصل مثير في سعي المعهد إلى تطوير أدوية رائدة ونجاح اللقاحات.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

ما هو التحليل الطيفي بالرنين المغناطيسي النووي؟

يعد التحليل الطيفي بالرنين المغناطيسي النووي (NMR) تقنية تحليلية قوية تستخدم لدراسة البنية والديناميكيات والخصائص الكيميائية للذرات والجزيئات. فهو يوفر رؤى قيمة لمجموعة واسعة من التطبيقات، بما في ذلك اكتشاف الأدوية، وعلوم المواد، والبحوث الطبية.

كيف يفيد مرفق الرنين المغناطيسي النووي التابع لمؤسسة بورن الباحثين؟

يوفر مرفق الرنين المغناطيسي النووي لمؤسسة Bourne Foundation أحدث الأجهزة وقدرة متزايدة على فحص العينات عالي الإنتاجية. يمكن للباحثين التعاون مع الأطباء للحصول على ملفات تعريف استقلابية مهمة لاكتشاف العلامات الحيوية والتطبيقات الطبية، مما يؤدي إلى تسريع التقدم في تطوير الأدوية وتشخيصها.

من قام بتمويل مرفق الرنين المغناطيسي النووي لمؤسسة بورن؟

قامت مؤسسة بورن، وهي من الداعمين المهمين لمعهد الجليكوميكس، بتمويل إنشاء المنشأة. تم تقديم هذه المساهمة تخليدًا لذكرى مؤسس المؤسسة، السيد آرثر بورن، الذي كان متحمسًا لتطوير الاكتشافات الطبية وتحسين الصحة العالمية.

ما هي التطبيقات الناشئة للفلور 19 NMR؟

يعد Fluorine-19 NMR مجالًا ناشئًا يحمل إمكانات هائلة في اكتشاف الأدوية. فهو يتيح للباحثين الحصول على رؤى تفصيلية حول المركبات المحتوية على الفلور، مما يوفر معلومات مهمة لتطوير أدوية وعلاجات جديدة.

كيف يساهم التحليل الطيفي بالرنين المغناطيسي النووي في دراسة التفاعلات الجزيئية؟

يمكّن التحليل الطيفي بالرنين المغناطيسي النووي الباحثين من تحليل التفاعل بين الروابط الصغيرة، مثل الجليكانات، والبروتينات والخلايا والفيروسات والبكتيريا والطفيليات المستهدفة. ومن خلال فهم هذه التفاعلات على المستوى الجزيئي، يمكن للعلماء تطوير علاجات مستهدفة وفعالة لأمراض مثل السرطان والالتهابات الفيروسية.

أين يمكنني العثور على مزيد من المعلومات حول التحليل الطيفي بالرنين المغناطيسي؟

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هل هناك جدول زمني لتوثيق تجديد المنشأة؟

نعم، قامت الدكتورة كاثرين تيندال، مسؤولة العمليات الفنية في معهد الجليكوميكس، بتوثيق الجدول الزمني لتجديد المنشأة. يمكنك عرض الجدول الزمني [URL المصدر]. يقدم هذا الجدول الزمني نظرة ثاقبة لعملية التجديد ويسلط الضوء على الجهود التي بذلت في إنشاء مرفق الرنين المغناطيسي النووي لمؤسسة بورن المتطور.