هل يمكن للمذنبات أن تكون خدمة التوصيل الكونية لبنات بناء الحياة؟

يشير بحث جديد من جامعة كامبريدج إلى أن المذنبات يمكن أن تلعب دورًا حاسمًا في إيصال اللبنات الجزيئية للحياة إلى الكواكب الأخرى في المجرة. في حين أن المذنبات تعتبر منذ فترة طويلة حاملات محتملة للمواد العضوية، فإن هذه الدراسة تسلط الضوء على قدرتها على إيداع هذه الجزيئات الأساسية على كواكب أخرى.

ووجد الباحثون أنه لكي تتمكن المذنبات من توصيل المواد العضوية بشكل فعال، فإنها تحتاج إلى السفر بسرعات بطيئة نسبيًا، أقل من 15 كيلومترًا في الثانية. عند السرعات العالية، قد يؤدي التأثير ودرجة الحرارة إلى تفكك الجزيئات، مما يجعلها غير فعالة.

ومن المثير للاهتمام أن الدراسة تشير إلى أن السيناريو الأكثر ملاءمة لتسليم المذنبات هو في أنظمة "البازلاء في القرون"، حيث تدور مجموعة من الكواكب بشكل وثيق معًا. في مثل هذه الأنظمة، يمكن للمذنب أن يمرر أو "يرتد" من مدار كوكب إلى آخر، ويتباطأ تدريجيًا حتى يصطدم بسطح الكوكب. ومن شأن هذا التأثير أن ينتج جزيئات سليمة يمكن أن تكون بمثابة سلائف للحياة.

في حين أنه من المعروف أن المذنبات تحتوي على جزيئات ما قبل الحيوية المختلفة، مثل الأحماض الأمينية وفيتامين ب3، فإنها تحمل أيضًا كميات كبيرة من سيانيد الهيدروجين (HCN)، وهو جزيء متين يمكنه البقاء على قيد الحياة في درجات الحرارة المرتفعة. تزيد هذه المرونة من احتمالية الولادة السليمة عند دخول الغلاف الجوي.

ويؤكد الباحثون أنهم لا يعتبرون المذنبات ضرورية لأصول الحياة، ولكنهم ينظرون إليها كحاملات محتملة في سيناريوهات كوكبية معينة. تساهم الدراسة في فهمنا لأنواع الكواكب التي يمكن أن يتم توصيل الجزيئات المعقدة فيها بنجاح بواسطة المذنبات.

أسئلة وأجوبة:

1. هل المذنبات ضرورية لأصل الحياة؟

لا، لا يزعم الباحثون أن المذنبات ضرورية لنشوء الحياة على الأرض أو الكواكب الأخرى. ومع ذلك، يقترحون أن تسليم المذنبات يمكن أن يكون عاملاً مساهماً في سيناريوهات معينة.

2. ما هو نوع الكواكب المناسبة لولادة المذنبات؟

بالنسبة للكواكب التي تدور حول نجوم مشابهة لشمسنا، تميل الكواكب منخفضة الكتلة الموجودة في مدارات قريبة من الكواكب الأخرى في النظام إلى أن تكون أكثر ملاءمة لإيصال المذنبات. تلعب الكواكب القريبة ذات المدارات القريبة دورًا حاسمًا في إبطاء حركة المذنبات وزيادة فرص التوصيل السليم.

3. كيف يختلف تسليم المذنبات بالنسبة للكواكب التي تدور حول النجوم ذات الكتلة المنخفضة؟

ويصبح إيصال المذنبات أكثر صعوبة بالنسبة للكواكب التي تدور حول نجوم ذات كتلة أقل، مثل النجوم القزمة من نوع M. وتتعرض الكواكب الصخرية غير المتماسكة في هذه الأنظمة لتأثيرات عالية السرعة، مما قد يشكل تحديات فريدة لنشوء الحياة.

وفي الختام، يسلط هذا البحث الضوء على إمكانات المذنبات كحاملات لبنات بناء الحياة إلى الكواكب الأخرى. من خلال فهم ديناميكيات توصيل المذنبات، يمكن للعلماء تحديد أنظمة واعدة للتحقيق فيها في البحث عن الحياة خارج نظامنا الشمسي.

المصدر: [جامعة كامبريدج](https://www.cam.ac.uk/)