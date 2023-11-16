التسليم المذنب: الأصول المحتملة لبنات بناء الحياة خارج الأرض

لقد أثارت مسألة كيفية وصول اللبنات الجزيئية للحياة طريقها إلى الأرض العلماء منذ فترة طويلة. على الرغم من وجود العديد من النظريات، إلا أن إحدى النظريات التي حظيت باهتمام كبير هي فكرة أن المذنبات كان من الممكن أن تلعب دورًا حاسمًا في توصيل هذه المكونات الأساسية. الآن، قدمت مجموعة من الباحثين من جامعة كامبريدج رؤى جديدة حول كيفية قيام المذنبات بنقل وحدات بناء مماثلة إلى كواكب أخرى داخل مجرتنا.

لكي تتمكن المذنبات من نقل المواد العضوية بشكل فعال، فإنها تحتاج إلى السفر بسرعات بطيئة نسبيًا، أقل من 15 كيلومترًا في الثانية. عند السرعات الأعلى، قد تتسبب درجة حرارة الاصطدام وسرعته في تفكك الجزيئات الحيوية، مما يجعلها عديمة الفائدة لنشوء الحياة. وبالتالي، فإن البيئة الأكثر ملاءمة للمذنبات للتحرك بالسرعة المثلى هي ضمن أنظمة "البازلاء في الكبسولة"، حيث تدور الكواكب بشكل وثيق مع بعضها البعض. في مثل هذه الأنظمة، يمكن للمذنب أن ينتقل من مدار كوكب إلى آخر، مما يقلل من سرعته بشكل فعال.

وبمجرد أن يصل المذنب إلى سرعة بطيئة بما فيه الكفاية، فإنه يصطدم بسطح الكوكب، وينتج عنه جزيئات سليمة يعتقد أنها سلائف الحياة. ويشير الباحثون، الذين نُشرت دراستهم في Proceedings of the Royal Society A، إلى أنه إذا كان وصول المذنبات مهمًا بالفعل بالنسبة لأصول الحياة، فإن أنظمة "البازلاء في القرون" هذه ستكون أماكن واعدة للبحث عن الحياة خارج نظامنا الشمسي. .

لقد وُجد أن المذنبات تحتوي على مجموعة واسعة من العناصر الأساسية للحياة، والتي يشار إليها غالبًا باسم جزيئات ما قبل الحيوية. على سبيل المثال، كشف تحليل عينات من كويكب ريوجو في عام 2022 عن وجود أحماض أمينية سليمة وفيتامين ب3. تحتوي المذنبات أيضًا على كميات كبيرة من سيانيد الهيدروجين (HCN)، وهو جزيء حيوي آخر مهم. إن روابط الكربون والنيتروجين القوية في HCN تجعله مقاومًا لدرجات الحرارة المرتفعة، مما يزيد من فرصه في البقاء على قيد الحياة عند دخول الغلاف الجوي والبقاء سليمًا.

وقال ريتشارد أنسلو، المؤلف الأول للدراسة والباحث في معهد كامبريدج لعلم الفلك: "إن فهمنا للأغلفة الجوية للكواكب الخارجية مستمر في التطور، وهذا قادنا إلى استكشاف إمكانية توصيل جزيئات معقدة عبر المذنبات إلى هذه الكواكب". وأضاف أنسلو: "من الممكن أن تكون الجزيئات المسؤولة عن بدء الحياة على الأرض قد نشأت من المذنبات".

أسئلة وأجوبة

س: ما هي النظرية التي تقترح دور المذنبات في إيصال اللبنات الأساسية للحياة؟

ج: تشير النظرية إلى أنه من الممكن أن تكون المذنبات قد نقلت المواد العضوية، أو وحدات البناء الجزيئية للحياة، إلى الأرض.

س: ما هي السرعة المثلى للمذنبات لتوصيل جزيئات سليمة؟

ج: لضمان بقاء الجزيئات على قيد الحياة بعد الاصطدام، يجب أن تتحرك المذنبات بسرعة أقل من 15 كيلومترًا في الثانية.

س: كيف يمكن للمذنبات أن تحقق السرعة اللازمة لإيصالها بنجاح؟

ج: يمكن للمذنبات تحقيق السرعة المثلى من خلال السفر ضمن أنظمة "peas in a pod"، حيث تدور الكواكب بشكل وثيق معًا. في مثل هذه الأنظمة، يمكن للمذنبات أن تنتقل من مدار كوكب إلى آخر، مما يؤدي إلى إبطائها بشكل فعال.

س: لماذا تعتبر أنظمة "البازلاء في جراب" واعدة للبحث عن الحياة؟

ج: إذا كان وصول المذنبات أمراً حاسماً لأصول الحياة، فإن الكواكب الموجودة ضمن أنظمة "البازلاء في جراب" ستكون أهدافاً مفضلة للبحث عن حياة خارج كوكب الأرض.

س: ما هي جزيئات البريبايوتك التي تم العثور عليها في المذنبات؟

ج: من المعروف أن المذنبات تحتوي على مجموعة متنوعة من جزيئات البريبايوتك، بما في ذلك الأحماض الأمينية، وفيتامين ب3، وسيانيد الهيدروجين (HCN).

مصادر:

جامعة كامبريدج: https://www.cam.ac.uk/

وقائع الجمعية الملكية أ: https://royalsocietypublishing.org/journal/rspa