هل يمكن للمذنبات المرتدة أن تبث الحياة على كواكب أخرى؟

يشير بحث جديد إلى أن المذنبات المرتدة يمكن أن توصل اللبنات الأساسية للحياة إلى كواكب أخرى في المجرة. في حين أن نظرية المذنبات التي تنقل المواد الجزيئية للحياة إلى الأرض أصبحت راسخة، فقد أظهر علماء من جامعة كامبريدج الآن كيف يمكن أن تحدث هذه العملية للكواكب الأخرى أيضًا.

يوضح المؤلف الرئيسي للدراسة، ريتشارد أنسلو، أنه بينما نتعلم المزيد عن أجواء الكواكب الخارجية، فمن الممكن تحديد ما إذا كان يمكن أيضًا توصيل الجزيئات المعقدة عن طريق المذنبات. وكما أن المذنبات قد جلبت الجزيئات التي أدت إلى الحياة على الأرض، فقد ينطبق الأمر نفسه على الكواكب المنتشرة في جميع أنحاء المجرة.

لكي تتمكن المذنبات من توصيل المواد العضوية بشكل فعال، فإنها تحتاج إلى السفر بسرعات بطيئة نسبيًا، أقل من 15 كيلومترًا في الثانية. أي أسرع، ولن تنجو الجزيئات الأساسية من التأثير لأن درجة الحرارة والسرعة ستتسببان في تفككها.

يقترح العلماء أن الأنظمة الأكثر احتمالاً حيث يمكن للمذنبات أن تتحرك بالسرعة المناسبة هي أنظمة البازلاء في القرون، حيث تدور مجموعة من الكواكب بشكل وثيق معًا. في مثل هذه الأنظمة، يمكن للمذنبات أن تمر أو ترتد من مدار كوكب إلى آخر، مما يؤدي إلى إبطاء سرعتها. إذا تحرك المذنب ببطء كافٍ، فقد يصطدم بسطح الكوكب، مما يؤدي بشكل فعال إلى توصيل جزيئات سليمة يُعتقد أنها سلائف الحياة.

ويحدد الباحثون مثل هذه الأنظمة كمواقع محتملة للبحث عن الحياة خارج نظامنا الشمسي. ومن المعروف أن المذنبات تحمل مجموعة من جزيئات البريبايوتك، بما في ذلك الأحماض الأمينية، وفيتامين ب3، وسيانيد الهيدروجين (HCN). إن متانة HCN لدرجات الحرارة المرتفعة تجعلها قادرة على البقاء على قيد الحياة عند دخول الغلاف الجوي والبقاء سليمة.

وباستخدام تقنيات النمذجة الرياضية، قرر الباحثون أن المذنبات يمكنها تقديم الجزيئات الأولية للحياة في سيناريوهات محددة. ووجدوا أنه بالنسبة للكواكب التي تدور حول نجم مشابه لشمسنا، يجب أن يكون الكوكب منخفض الكتلة وفي مدار قريب من الكواكب الأخرى في النظام. تعتبر الكواكب القريبة ذات المدارات القريبة ذات أهمية خاصة بالنسبة للكواكب التي تدور حول نجوم ذات كتلة أقل، حيث تكون السرعات أعلى.

يمكن أن تكون نتائج هذه الدراسة مفيدة في البحث عن الحياة خارج نظامنا الشمسي. ومن خلال تحديد نوع الأنظمة التي تسهل إيصال الجزيئات العضوية، يمكن للعلماء تركيز جهودهم على دراسة الكواكب التي تمتلك سمات مماثلة. يجمع هذا النهج بين التقدم في علم الفلك والكيمياء لمعالجة الأسئلة الأساسية حول أصول الحياة.

أسئلة وأجوبة

Q: كيف يمكن للمذنبات أن توصل العناصر الأساسية للحياة إلى الكواكب الأخرى؟

A: يمكن للمذنبات التي تتحرك بسرعات بطيئة أن تصطدم بسطح الكوكب، مما يؤدي إلى جزيئات سليمة يعتقد أنها سلائف للحياة.

Q: ما نوع الأنظمة المناسبة للمذنبات لتوصيل المواد العضوية؟

A: تعتبر أنظمة البازلاء في القرون، حيث تدور مجموعة من الكواكب بشكل وثيق معًا، هي الأنظمة الأكثر احتمالية لسفر المذنبات بالسرعة المناسبة.

Q: ما هي الجزيئات التي تحملها المذنبات والمهمة لنشوء الحياة؟

A: من المعروف أن المذنبات تحتوي على جزيئات البريبايوتك مثل الأحماض الأمينية وفيتامين ب3 وسيانيد الهيدروجين (HCN).