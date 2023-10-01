تأثير تغير المناخ على وقت الازهار والتزهير

تشارك الحدائق النباتية في جلاسنيفين بدبلن في تجربة على مستوى أوروبا منذ السبعينيات لدراسة آثار تغير المناخ على توقيت نمو الغطاء النباتي. وقد قامت الحدائق بمراقبة أوراق وزهر وتساقط الأشجار المستنسخة والشجيرات الخشبية مثل أشجار الحور والزان والكرز والكشمش المزهر. تم الحصول على هذه النباتات من الحدائق النباتية الألمانية وإرسالها إلى مواقع مختلفة في جميع أنحاء أوروبا. ومن خلال تسجيل توقيت ظهور الأوراق وظهور الزهور، يمكن للباحثين تقييم تأثير المناخ على هذه النباتات الفينولوجية.

ووفقا لماثيو جيب، مدير الحدائق النباتية، فإن الطبيعة طويلة المدى للمشروع تسمح للباحثين بتخطيط التغيرات في قدوم الفصول مع مرور الوقت. تعد البيانات المجمعة من نباتات متطابقة تنمو في جميع أنحاء أوروبا أكثر فعالية في فهم تغير المناخ من البيانات المجمعة من مكان واحد. وكشف المشروع عن تقديم موعد إزهار أوراق الربيع لمدة ثلاثة أسابيع تقريبًا في أوروبا، مما يوضح تأثير تغير المناخ. ويشير جب إلى أن النباتات تتحرك في المتوسط ​​مسافة أربعة كيلومترات سنويًا باتجاه الشمال بسبب تغير المناخ.

هذا التغيير في وقت الأوراق والإزهار له آثار كبيرة على العلاقة بين النباتات وبيئتها. يمكن أن يؤدي الإزهار وأوراق الشجر في وقت مبكر إلى تعطيل التوازن بين النباتات والملقحات والكائنات الحية الأخرى التي تعتمد على الزهور. هناك خوف من احتمال أن تكون هناك نقطة تحول حيث تتوقف النظم البيئية عن العمل بشكل صحيح، مما يؤدي إلى محدودية قدرة الأنواع على تكاثر نفسها. ويشدد جيب على أهمية حماية أشجار الخشب الصلب الناضجة، التي تلتقط كميات كبيرة من الكربون وتعتبر حيوية للبيئة.

تسلط نتائج هذا المشروع المستمر الضوء على الحاجة إلى مزيد من البحث وجهود الحفظ لفهم وتخفيف آثار تغير المناخ على النظم البيئية النباتية.

المصادر: الجارديان