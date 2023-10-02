دور الغابات الشمالية والمعتدلة في احتجاز الكربون

باستخدام طريقة تحليل رائدة لصور الأقمار الصناعية، نجح فريق بحث دولي في رسم خريطة للتغيرات السنوية في الكتلة الحيوية للغابات العالمية بين عامي 2010 و2019. وركزت الدراسة، التي نسقتها هيئة الطاقات البديلة والطاقة الذرية الفرنسية (CEA) وINRAE، على تحديد التغيرات في الكتلة الحيوية للغابات العالمية. بالوعات الكربون الرئيسية عبر المناطق الأحيائية المختلفة للغابات.

ووجد الباحثون أن الغابات الشمالية والمعتدلة أصبحت المصارف العالمية الرئيسية للكربون، حيث تمتص كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون. وفي المقابل، فإن الغابات الاستوائية، التي تعرضت لإزالة الغابات والحرائق والجفاف، تكاد تكون محايدة للكربون. تؤكد هذه النتائج، المنشورة في مجلة Nature Geoscience، على أهمية مراعاة الغابات الشابة وتدهور الغابات في نماذج امتصاص الكربون التنبؤية لتطوير استراتيجيات أكثر فعالية للتخفيف من تغير المناخ.

ويلعب عزل الكربون، الذي يتم تحقيقه من خلال زيادة الكتلة الحيوية النباتية، دورًا حيويًا في التخفيف من تغير المناخ. يتم تحديد توازن الكربون في الكتلة الحيوية من خلال عوامل مثل نمو النبات، وتوسيع الغطاء الحرجي، والحصاد، وإزالة الغابات، والتدهور، وموت الأشجار، والاضطرابات الطبيعية. يعد رصد التغيرات في مخزونات الكربون من الكتلة الحيوية بمرور الوقت أمرًا بالغ الأهمية لفهم والتنبؤ بآثار تغير المناخ والأنشطة البشرية على النظم البيئية، مما يسمح بتطوير سياسات فعالة للتخفيف من تغير المناخ.

للحصول على بيانات الغطاء النباتي، استخدم الباحثون القمر الصناعي لرطوبة التربة وملوحة المحيطات (SMOS)، وتحديدًا باستخدام طريقة العمق البصري للغطاء النباتي L-band (L-VOD). وقد مكّن هذا النهج الفريد من تقدير متوسط ​​مخزون الكربون فوق الأرض على نطاق عالمي. ومع ذلك، فإن تطبيق L-VOD على نطاق واسع له قيود بسبب تداخل الترددات الراديوية من الأنشطة البشرية والحساسية لمحتوى الماء النباتي.

ولمواجهة هذه التحديات، قام فريق البحث بتطوير مرشح مزدوج يتضمن تقنيات تحليل الإشارة الزمنية لتقليل تأثيرات التداخل. واستخدموا بيانات الكتلة الحيوية فوق الأرض وخريطة عالمية لنسبة الكتلة الحيوية فوق وتحت الأرض لحساب التوزيع المكاني والزماني لإجمالي كربون الكتلة الحيوية الحية في النظم البيئية الأرضية من عام 2010 إلى عام 2019.

وأظهرت النتائج أن مخزون الكربون من الكتلة الحيوية الأرضية زاد بنحو 500 مليون طن متري سنويا من عام 2010 إلى عام 2019. وبرزت الغابات الشمالية والمعتدلة كمساهم رئيسي في بالوعة الكربون العالمية، في حين أصبحت الغابات الاستوائية مصادر صغيرة للكربون بسبب إزالة الغابات وموت الأشجار. الناجمة عن الجفاف. وسلطت النتائج الضوء أيضًا على أهمية عمر الغابات، حيث تكون الغابات الاستوائية القديمة النمو محايدة للكربون تقريبًا، في حين كانت الغابات المعتدلة والشمالية الشابة ومتوسطة العمر بمثابة أكبر مصارف للكربون.

تتحدى هذه النتائج نماذج التنبؤ الحالية التي تفترض أن جميع الغابات القديمة هي بالوعات كبيرة للكربون ولا تأخذ في الاعتبار تأثير تدهور الغابات وإزالة الغابات على الغابات الاستوائية. إن فهم ديناميكيات مصارف الكربون على المستوى العالمي يتطلب النظر في عمر الغابات وتدهورها. ويمكن لهذه المعرفة أن تفيد في تطوير سياسات أكثر فعالية للتخفيف من تغير المناخ.

المصدر: يانغ، هـ. وآخرون، الزيادة العالمية في مخزون الكربون من الكتلة الحيوية سيطر عليها نمو الغابات الشمالية الشابة خلال العقد الماضي. علوم الأرض الطبيعية (2023). دوى: 10.1038/s41561-023-01274-4.