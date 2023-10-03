الغابات الاستوائية ليست المصدر الوحيد المهم للكربون، وفقا لبحث جديد

وقد توصلت دراسة حديثة أجراها فريق بحث دولي إلى أنه في حين تعتبر الغابات الاستوائية منذ فترة طويلة بمثابة بالوعات مهمة للكربون، فإن الغابات الشمالية والمعتدلة لا تقل أهمية، إن لم تكن أكثر أهمية. وقام الفريق، بقيادة هيئة الطاقة البديلة والطاقة الذرية الفرنسية، برسم خريطة للتغيرات السنوية في الكتلة الحيوية للغابات العالمية من عام 2010 إلى عام 2019.

تكشف النتائج أن الغابات الاستوائية، على الرغم من أنها أقدم، قد تقلصت بشكل كبير بسبب إزالة الغابات وحرائق الغابات والجفاف، مما يعني أن حيادها الكربوني قد تعرض للخطر. وبدلا من ذلك، تلعب الغابات الشمالية والغابات الجديدة دورا حيويا متزايدا في استراتيجيات التخفيف من تغير المناخ. ومع نمو الكتلة الحيوية النباتية لهذه الغابات، فإنها تساهم في عزل الكربون بشكل أكثر فعالية.

ويتم تحديد توازن الكربون في الكتلة الحيوية من خلال المكاسب التي تتحقق من نمو النباتات وزيادة الغطاء الحرجي، فضلا عن الخسائر الناجمة عن الحصاد، وإزالة الغابات، والتدهور، وموت الأشجار، والاضطرابات الطبيعية. يعد رصد التغيرات في مخزونات الكربون في الكتلة الحيوية بمرور الوقت أمرًا ضروريًا لفهم تأثيرات تغير المناخ والأنشطة البشرية على النظم البيئية بشكل أفضل، وكذلك لإرشاد سياسات التخفيف من تغير المناخ.

استخدم الباحثون بيانات الكتلة الحيوية الموجودة فوق الأرض لحساب مخزون الكربون من الكتلة الحيوية العالمية وتوزيعه من عام 2010 إلى عام 2019. وتشير النتائج إلى أن مخزون الكربون من الكتلة الحيوية الأرضية زاد بنحو 500 مليون طن متري من الكربون سنويًا خلال فترة الدراسة. تم تحديد الغابات الشمالية والمعتدلة باعتبارها المساهمين الرئيسيين في مخزن الكربون العالمي، في حين أصبحت الغابات الاستوائية مصادر صغيرة للكربون بسبب إزالة الغابات وموت الأشجار الناجم عن الجفاف.

وأظهرت الدراسات السابقة أن الغابات الاستوائية تفقد قدرتها على تخزين الكربون بشكل فعال. ومع ذلك، تشير الأبحاث أيضًا إلى أن استعادة هذه الغابات يمكن أن يعزز قدرتها على امتصاص الكربون. وفي الوقت الحالي، تعد الغابات الاستوائية القديمة، التي يتجاوز متوسط ​​عمر الأشجار فيها 140 عامًا، محايدة للكربون تقريبًا. وفي المقابل، أصبحت الغابات المعتدلة والشمالية، حيث يبلغ عمر الأشجار 50 عامًا أو أقل، أكبر مصارف للكربون على مستوى العالم.

تتحدى هذه النتائج الجديدة نماذج التنبؤ الحالية التي تعتبر جميع الغابات القديمة النمو بمثابة بالوعات كبيرة للكربون. إن أهمية ديموغرافيا الغابات وتأثير إزالة الغابات وتدهورها على الغابات الاستوائية، التي تعاني من فقدان الكتلة الحيوية، لم يتم أخذها في الاعتبار بشكل كاف.

يمكن أن تلعب نتائج هذه الدراسة دورًا حاسمًا في التنبؤ بديناميكيات بالوعات الكربون المستقبلية وإرشاد سياسات التخفيف من تغير المناخ. ومن خلال فهم إمكانات تخزين الكربون في أنواع مختلفة من الغابات، يستطيع صناع السياسات تطوير استراتيجيات أكثر فعالية لمكافحة تغير المناخ.

مصادر:

– الهيئة الفرنسية للطاقات البديلة والطاقة الذرية