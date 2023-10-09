يدرس الجيولوجيون في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا الأنماط الصوتية في الصخور لفهم قشرة الأرض

يدرس الجيولوجيون من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا الأنماط الصوتية المنبعثة من الصخور للحصول على فهم أفضل لقشرة الأرض. ومن خلال تعريض عينات من الرخام لضغوط مختلفة، وجد الفريق أن الصخور أصدرت "طفرات" منخفضة الطبقة عند ضغوط منخفضة وطقطقة أعلى عند ضغوط أعلى. يمكن لهذه الأنماط الصوتية أن توفر نظرة ثاقبة لأنواع الشقوق والشقوق والعيوب التي تحدث في القشرة الأرضية على أعماق مختلفة. ويمكن بعد ذلك استخدام هذه المعلومات لتحديد المناطق غير المستقرة التي لديها احتمال حدوث زلازل أو ثوران بركاني. قد يساعد البحث أيضًا في التنقيب عن الطاقة الحرارية الأرضية المتجددة.

تتكون القشرة الأرضية من صخور متفاوتة القوة والثبات. عادة ما تكون الصخور القريبة من السطح أكثر هشاشة وسهلة الكسر، في حين أن الصخور الموجودة على أعماق أكبر تكون أكثر ليونة وعرضة للتدفق. يعد الانتقال بين هاتين الحالتين، والمعروف باسم "الانتقال من الهش إلى المرن"، مهمًا لفهم قوة الغلاف الصخري والأماكن التي من المحتمل أن تحدث فيها زلازل كبيرة. ومع ذلك، فإن هذا التحول ليس مفهوما جيدا.

ولدراسة قوة الصخور وثباتها، نظر الفريق إلى العيوب المجهرية مثل الشقوق والشقوق والمسام. يمكن أن تؤثر هذه العيوب على ما إذا كانت الصخور هشة أو قابلة للسحب. ولملاحظة هذه العيوب، استخدم الفريق موجات فوق صوتية ذات ترددات عالية. سوف ترتد الموجات فوق الصوتية وتهتز وتعكس الشقوق والشقوق المجهرية في الصخور، لتكشف عن معلومات حول نمطها.

وفي تجاربهم، اختبر الفريق أسطوانات من رخام كارارا، وهي مادة معروفة بخصائصها المميزة. وتم تعريض الصخور لضغوط شديدة باستخدام جهاز متخصص، وتم إرسال موجات فوق صوتية عبر الصخور أثناء سحقها. سجل الفريق الأنماط الصوتية المنبعثة من الصخور أثناء التشوه.

وعند الضغط المنخفض، تتكسر الصخور فجأة، مما يؤدي إلى نشوء طفرات منخفضة التردد. عند الضغط العالي، أظهرت الصخور طقطقة عالية النبرة، والتي كانت ناجمة عن عيوب مجهرية تُعرف باسم الانتشار والتدفق. توفر هذه الأنماط الصوتية معلومات قيمة حول سلوك الصخور عند ضغوط وأعماق مختلفة في القشرة الأرضية.

يتمتع هذا البحث بالقدرة على المساعدة في تحديد المناطق غير المستقرة تحت سطح الأرض وتحسين فهمنا لقوة الغلاف الصخري. وقد يفيد أيضًا جهود الحفر للحصول على الطاقة الحرارية الأرضية. يمكن لمزيد من الدراسات في هذا المجال أن توفر نظرة ثاقبة للسلوك المعقد للصخور وتحسين قدرتنا على التنبؤ بالزلازل والانفجارات البركانية.

مصادر:

– وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم (لم يتم توفير عنوان URL للمقالة المصدر)

- ماتيج بيتش، المؤلف الرئيسي والجيولوجي في قسم علوم الأرض والغلاف الجوي والكواكب في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (EAPS)

- هوجي غفاري، عالم أبحاث في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا

-أولريش موك، مساعد تقني في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا

– هيلاري تشانغ، طالبة دراسات عليا في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا

– بريان إيفانز، أستاذ فخري في الجيوفيزياء في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا

- توشار ميتال، باحث سابق في مرحلة ما بعد الدكتوراه في EAPS وأستاذ مساعد حاليًا في جامعة ولاية بنسلفانيا