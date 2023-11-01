فتح أسرار الثقوب البيضاء: رحلة عبر الكون

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يتعمق كتاب كارلو روفيلي الجديد الرائد في عالم الثقوب البيضاء الغامض، ويقدم نظرية آسرة حول تكوينها ولماذا تظل بعيدة المنال في ملاحظاتنا للكون. على عكس الثقوب السوداء، فإن الثقوب البيضاء هي أجسام يمكن أن تتدفق منها المادة، لكن لا يمكنك الدخول إليها. وفي حين أن الثقوب السوداء، التي تشكلت من النجوم الضخمة المنهارة، تأسر خيالنا وتم رصدها في المجرات البعيدة، إلا أن الثقوب البيضاء ظلت غامضة وغير مؤكدة.

روفيلي، عالم فيزياء نظرية بارع ومحاور علمي آسر، يأخذ القراء في رحلة مذهلة عبر الكون. في كتابه الذي يحمل عنوان "الثقوب البيضاء"، يقودنا إلى قلب الثقب الأسود، متحديًا التوقعات بوجود طريق مسدود لا مفر منه. وبدلا من ذلك، فهو يدفعنا إلى الأمام، ويكشف عن منظور جديد لطريقة عمل الكون.

وفقًا لروفيلي، عندما ينهار النجم ليشكل ثقبًا أسود، فإنه يصبح في النهاية مضغوطًا جدًا لدرجة أن قوانين النسبية العامة تخضع لقوانين ميكانيكا الكم. تقدم نظرية الكم، وهي علم عدم اليقين على نطاق صغير، عالمًا من الجسيمات الاحتمالية والبقع الفضائية. وفي هذا المجال، يصبح ما لم يكن من الممكن تصوره في السابق ممكنا. يقترح روفيلي أنه عندما يصل النجم المنهار إلى نقطة من عدم اليقين الكمي، فإنه يمكن أن "يرتد" إلى الوراء عبر الزمن، ويتحول إلى ثقب أبيض.

في حين أن الكتب التي تتحدث عن الظواهر الكونية المتطرفة يمكن أن يكون من الصعب نقلها دون تدوين رياضي، فإن موهبة روفيلي تكمن في قدرته على إشراك القراء بالنثر الغنائي والصور الحية. في كتابه "الثقوب البيضاء"، قام بتكثيف النطاق الواسع من المعرفة التي يغطيها كتاب ستيفن هوكينج "تاريخ موجز للزمن" في فصول موجزة ولكن مبهجة.

يوفر استكشاف روفيلي للثقوب البيضاء منظورًا جديدًا لأسرار الكون. ومن خلال دفع حدود فهمنا، يدعونا إلى التفكير في الاحتمالات التي تكمن وراء حجاب الثقوب السوداء وإلقاء نظرة على الترابط العميق بين المكان والزمان وميكانيكا الكم.

الأسئلة المتكررة

س: ما هي الثقوب البيضاء؟

ج: الثقوب البيضاء هي أجرام سماوية افتراضية تطرد المادة والطاقة ولكنها لا تسمح لأي شيء بالدخول إليها.

س: كيف تختلف الثقوب البيضاء عن الثقوب السوداء؟

ج: في حين أن الثقوب السوداء تتشكل من النجوم الضخمة المنهارة وتحبس كل شيء داخل آفاق الحدث الخاصة بها، فإن الثقوب البيضاء تطلق المادة والطاقة ولكنها تمنع أي دخول.

س: لماذا يصعب ملاحظة الثقوب البيضاء أكثر من الثقوب السوداء؟

ج: لم يتم رصد الثقوب البيضاء بشكل مباشر، ويظل وجودها نظريًا. وهذا يجعلها أكثر صعوبة في الدراسة مقارنة بالثقوب السوداء، التي تم اكتشافها من خلال الأدلة غير المباشرة في المجرات البعيدة.

س: كيف تقترح نظرية كارلو روفيلي تكون الثقوب البيضاء؟

ج: يقترح روفيلي أنه عندما يصل النجم المنهار إلى نقطة الانضغاط الشديد، فإن قوانين ميكانيكا الكم قد تحل محل قوانين النسبية العامة. يمكن أن يسمح عدم اليقين الكمي هذا للنجم "بالارتداد" إلى الوراء عبر الزمن، ليتحول إلى ثقب أبيض.

س: هل يمكن للثقوب البيضاء أن تساعدنا في فهم أسرار الكون؟

ج: من خلال استكشاف إمكانيات الثقوب البيضاء، يوسع روفيلي فهمنا للظواهر الكونية. تتحدى أفكاره النظريات الموجودة وتفتح آفاقًا جديدة لاستكشاف الطبيعة المترابطة للمكان والزمان وميكانيكا الكم.