يقول كتاب جديد إن على الهند أن تتجنب سباق الفضاء

ويؤكد كتاب جديد بعنوان "شاندرايان-3: الهند على القمر" على أن الهند لا ينبغي لها أن تتورط في سباق الفضاء الحالي بين الولايات المتحدة والصين. لقد أثبت نجاح مهمة Chandrayaan-3 بالفعل قدرات النظام الهندي على تحقيق مثل هذه المشاريع كثيفة التكنولوجيا.

يقدم الكتاب، الذي كتبه أجي ليلي، المستشار في معهد مانوهار باريكار للدراسات والتحليلات الدفاعية، نظرة عامة على مهمة تشاندرايان -3 بالإضافة إلى تطور برنامج القمر الهندي. وهو يتتبع رحلة الهند إلى القمر، بدءًا من بدايتها في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

ووفقا لليلي، فإن نجاح مهمة تشاندرايان-3 ليس مفيدًا لقطاع الفضاء التجاري في الهند فحسب، بل يعرض أيضًا القدرات العلمية والتكنولوجية للبلاد. ومن المتوقع أن يجذب هذا الإنجاز المزيد من الاستثمارات إلى قطاع الفضاء في المستقبل.

ويزعم ليلي أن الهند لا ينبغي لها أن تنظر إلى نفسها باعتبارها جزءاً مما يسمى "سباق القمر". ويوضح أن المنافسة في الفضاء كانت جانباً محدداً لسياسات القوة في عصر الحرب الباردة، واليوم، تخطط كل دولة لبرامجها الفضائية بناءً على قدراتها التكنولوجية والمالية الخاصة.

ومع اعترافه بأن البلدان تستكشف القمر بحثًا عن موارد كوكبية، يقول ليلي إن الذهاب بمفرده ليس خيارًا عمليًا. ويجري الآن إنشاء جهود تعاونية، مثل برنامج أرتميس، لتسهيل التعاون الدولي. وحتى دول مثل الصين وروسيا مهتمة بإنشاء ممر للقمر.

ويقترح ليلي أن دولاً مثل الهند يجب أن تبتعد عن هذه المنافسة بين الولايات المتحدة والصين. وبدلاً من ذلك، يوصي بأن تركز الهند على الإعلان بوضوح عن أجندتها الخاصة بالقمر والتخطيط للتعاون المستقبلي مع الدول الكبرى التي ترتاد الفضاء.

إن نجاح مهمة Chandrayaan-3 يضع الهند كلاعب بارز في صناعة الفضاء ويمنحها مكانة "القوة الناعمة" على المسرح العالمي.

وبشكل عام، يؤكد الكتاب على ضرورة الاعتراف بإنجازات الهند في مجال الفضاء واستخدامها للتقدم المستقبلي، مع تجنب المنافسة غير الضرورية في السباق إلى القمر.

المصدر: هذه المقالة مبنية على خلاصة مشتركة ولم يتم تحريرها من قبل فريق عمل Devdiscourse.

التعاريف:

– شاندرايان-3: مهمة الهند الثالثة لاستكشاف القمر.

– القوة الناعمة: قدرة الدولة على التأثير على الآخرين من خلال وسائل غير قسرية، مثل التبادل الثقافي والدبلوماسية.

- ISRO: منظمة أبحاث الفضاء الهندية

مصادر:

- **العنوان:** يجب على الهند أن تتجنب سباق الفضاء، كما يقول كتاب جديد

- **المؤلف:** اجي ليلي

- **نشر بواسطة:** روبا

– **مصدر المقالة:** استنادًا إلى موجز مشترك، ولم يتم تحريره بواسطة فريق عمل Devdiscourse