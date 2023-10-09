يُظهر نجاح الهند في مهمة Chandrayaan-3 قدرتها على تنفيذ مشاريع كثيفة الاستخدام للتكنولوجيا

أثبتت مهمة الهند الناجحة "شاندرايان 3" قدرة البلاد على تنفيذ مشاريع كثيفة التكنولوجيا، وفقا لكتاب جديد من تأليف أجي ليلي، المستشار في معهد مانوهار باريكار للدراسات والتحليلات الدفاعية. يقدم الكتاب الذي يحمل عنوان "Chandrayaan-3: India on the Moon" لمحة عامة عن المهمة وتطور برنامج القمر الهندي.

يؤكد ليلي على أن نجاح Chandrayaan-3 ليس مهمًا لقطاع الفضاء التجاري في الهند فحسب، بل أيضًا من المنظور العلمي والتكنولوجي والتجاري. ويعتقد أن نجاح برنامج الفضاء الهندي في جذب الاستثمارات سيسهم في مستقبل واعد للقطاع. كما أنه يضع الهند كلاعب مهم في مجتمع الفضاء العالمي.

ومع ذلك، يشير ليلي إلى أن الهند يجب أن تمتنع عن الوقوع في "سباق القمر" مع دول أخرى مثل الولايات المتحدة والصين. ويذكر أن المنافسة في الفضاء كانت جزءًا محددًا من سياسات القوة خلال حقبة الحرب الباردة، وأن كل دولة اليوم تخطط لبرامجها الفضائية بناءً على قدراتها التكنولوجية والمالية.

ويرى ليلي أنه من الضروري بالنسبة للهند أن تركز على التعاون والشراكات بدلاً من الانخراط في سباق مع البلدان التي لديها برامج أكثر تقدماً. ويقترح أن تقوم الهند بتوضيح أجندتها الخاصة بالقمر والتخطيط لمسار عملها المستقبلي من خلال استكشاف سبل التعاون المشترك مع الدول الكبرى التي ترتاد الفضاء.

وبشكل عام، فإن نجاح شاندرايان 3 يضع الهند كلاعب هائل في مجال الفضاء العالمي. وبفضل القدرات التي تم إظهارها، لدى الهند الآن الفرصة لمواصلة رفع مستوى برنامجها الفضائي وتعزيز التعاون الدولي الذي من شأنه أن يساهم في التقدم المستقبلي في استكشاف الفضاء والتكنولوجيا.

مصادر:

- شاندرايان-3: الهند على القمر، بقلم آجي ليلي، نشرته روبا

- PTI