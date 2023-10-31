الكشف عن سر اليد الشبحية في الفضاء

التقط أحدث تلسكوب فضائي للأشعة السينية التابع لوكالة ناسا لمحة رائعة عن انفجار نجمي، وكشف عن مشهد سماوي في الوقت المناسب لعيد الهالوين. هذه الظاهرة الغريبة التي يطلق عليها اسم "اليد الشبحية"، والمعروفة رسميًا باسم MSH 15-52، نشأت من بقايا نجم ضخم. وقد ترك هذا الحدث الكارثي، الذي أطلق عليه اسم انفجار المستعر الأعظم، وراءه نجمًا نابضًا، وهو جثة نجمية فائقة الكثافة وسريعة الدوران.

تمتلك النجوم النابضة، والمعروفة أيضًا بالنجوم النيوترونية الدوارة، مجالات مغناطيسية قوية تولد رياحًا شديدة ونفاثات من الجسيمات المشحونة، وتشكل ما يشار إليه بسديم رياح النجم النابض. في حالة MSH 15-52، يقوم النجم النابض PSR B1509-58، الموجود بالقرب من مركز الصورة، بحقن الجسيمات في الفضاء، مما يؤدي إلى تكوين متوهج يذكرنا باليد البشرية.

قام الباحثون بتحليل هذه اليد الشبحية باستخدام مستكشف قياس استقطاب الأشعة السينية التابع لناسا (IXPE)، مما مكنهم من مراقبة MSH 15-52 لمدة 17 يومًا تقريبًا. قدمت هذه الملاحظات رؤى جديدة حول المجال المغناطيسي للنجم النابض واتجاه نفاثات الأشعة السينية، وهي ظاهرة تعرف باسم استقطاب الأشعة السينية. وكشفت البيانات عن أول خريطة للمجال المغناطيسي للسديم، كما أوضح روجر روماني، المؤلف الرئيسي للدراسة من جامعة ستانفورد، "إن الجسيمات المشحونة التي تنتج الأشعة السينية تنتقل على طول المجال المغناطيسي، وتحدد الشكل الأساسي للسديم، مثل العظام تعمل في يد الإنسان».

أحد الجوانب المثيرة للاهتمام التي اكتشفتها بيانات IXPE هو وجود استقطاب عالٍ بشكل ملحوظ في مناطق كبيرة من MSH 15-52، مما يشير إلى الحد الأدنى من الاضطراب داخل تلك المناطق من سديم رياح النجم النابض. ونتيجة لذلك، يؤدي ذلك إلى تكوين خطوط مجال مغناطيسي مستقيمة وموحدة، تشبه بنية الأصابع والإبهام. وعلى العكس من ذلك، توفر المناطق المعقدة والمضطربة للجسيمات "دفعة من الطاقة"، وهو ما يتضح في نفاث الأشعة السينية الساطعة والمتميزة بالقرب من "معصم" البنية ذات الشكل اليدوي.

والجدير بالذكر أن هذه النتائج تسلط الضوء على تاريخ المادة فائقة الطاقة وجسيمات المادة المضادة المحيطة بالنجم النابض. ويقول نيكولو دي لالا، المؤلف المشارك في الدراسة: "هذا يعلمنا كيف يمكن للنجوم النابضة أن تعمل كمسرعات للجسيمات". MSH 15-52، الذي يقع على بعد 16,000 سنة ضوئية من الأرض، تم رصده في البداية بواسطة مرصد شاندرا للأشعة السينية التابع لناسا في عام 2001.

تم نشر الاكتشافات الأخيرة التي تم إجراؤها من خلال بيانات IXPE في The Astrophysical Journal، مما يوفر لعلماء الفلك فهمًا أعمق للقوى الغامضة التي تلعبها داخل اليد الشبحية التي لا تزال باقية في أعماق الفضاء.

الأسئلةالشائعة

ما هو MSH 15-52؟

MSH 15-52 هو تشكيل سماوي آسر ناتج عن الموت الانفجاري لنجم ضخم، تاركًا وراءه نجمًا نابضًا - وهو بقايا فائقة الكثافة وسريعة الدوران.

ما هي النجوم النابضة؟

النجوم النابضة هي نجوم نيوترونية دوارة ذات مجالات مغناطيسية قوية تولد نفاثات قوية من الجسيمات المشحونة والرياح الشديدة، وتشكل ما يعرف بسديم رياح النجم النابض.

كيف تمت ملاحظة اليد الشبحية؟

تمت ملاحظة اليد الشبحية، أو MSH 15-52، باستخدام مستكشف قياس استقطاب الأشعة السينية (IXPE) التابع لناسا، مما يوفر للعلماء رؤى قيمة حول المجال المغناطيسي للنجم النابض واتجاه نفاثات الأشعة السينية الخاصة به.

ماذا كشفت بيانات IXPE؟

كشفت البيانات المستمدة من ملاحظات IXPE عن استقطاب عالٍ بشكل ملحوظ في مناطق محددة من MSH 15-52، مما يشير إلى الحد الأدنى من الاضطراب. وأدى ذلك إلى تكوين خطوط مجال مغناطيسي مستقيمة وموحدة تشبه الأصابع والإبهام في الهيكل. أظهرت المناطق المعقدة والمضطربة نفاثات أشعة سينية مميزة ومشرقة.