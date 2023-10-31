خلية جذعية جديدة مرتبطة بدمج الجمجمة المبكر تكشف عن علاجات محتملة

توصل العلماء في كلية طب وايل كورنيل إلى اكتشاف رائد يسلط الضوء على أسباب تعظم الدروز الباكر، وهي حالة تتميز بالاندماج المبكر لجمجمة الرضيع. ومن خلال أبحاثهم، حددوا نوعًا غير معروف سابقًا من الخلايا الجذعية، يُسمى بالخلية الجذعية DDR2+، المسؤولة عن تحفيز اندماج الجمجمة غير الطبيعي.

يؤثر تعظم الدروز الباكر على طفل واحد تقريبًا من بين 2,500 طفل ويمكن أن يؤدي إلى نمو غير طبيعي للدماغ إذا ترك دون علاج. تتضمن العلاجات الحالية الجراحة بشكل رئيسي، لكن هذا التقدم الجديد يقدم بدائل محتملة. ومن خلال دراسة الفئران التي لديها طفرة جينية شائعة مرتبطة بتعظم الدروز الباكر، وجد الباحثون أن الخلايا الجذعية DDR2+، المسؤولة عن تكوين العظام، شهدت تكاثرًا غير طبيعي، مما أدى إلى اندماج الجمجمة المبكر.

وقال الدكتور مات جرينبلات، المؤلف الرئيسي المشارك للدراسة: "توفر النتائج التي توصلنا إليها وسيلة جديدة لعلاج تعظم الدروز الباكر، ليس فقط من خلال التدخل الجراحي ولكن أيضًا من خلال استهداف النشاط غير الطبيعي لهذه الخلية الجذعية DDR2 +".

وكشفت النتائج غير المتوقعة من الدراسة أن الخلايا الجذعية المكونة للعظام التي تم تحديدها مسبقًا، والمعروفة باسم الخلايا الجذعية CTSK +، تمنع إنتاج الخلايا الجذعية DDR2 +. ومع ذلك، في حالات تعظم الدروز الباكر، تتسبب الطفرة الجينية في موت الخلايا الجذعية CTSK+، مما يسمح لخلايا DDR2+ بالتكاثر بشكل غير طبيعي. لمزيد من التحقيق في النتائج التي توصلوا إليها، قام الباحثون أيضًا بتحليل عينات الأنسجة البشرية من جراحات تعظم الدروز الباكر ووجدوا أدلة على الخلايا الجذعية DDR2 +، مما يعزز الأهمية السريرية لاكتشافاتهم في الفئران.

يمهد هذا الاختراق الطريق لعلاجات محتملة تستهدف تكاثر الخلايا الجذعية DDR2+. ويشير الباحثون إلى أن قمع هذه الخلايا الجذعية غير الطبيعية، ومحاكاة الأساليب التي تستخدمها الخلايا الجذعية CTSK +، يمكن أن يمنع أو يخفف من اندماج الجمجمة المبكر. واكتشفوا أن الخلايا الجذعية CTSK+ تفرز بروتين عامل النمو IGF-1، الذي يلعب دورًا في قمع الخلايا الجذعية DDR2+.

بالإضافة إلى تطوير استراتيجيات علاجية جديدة، يتعمق العلماء الآن في تعقيدات الخلايا الجذعية المكونة للعظام في الجمجمة. إنهم يشتبهون في احتمال وجود أنواع أخرى من الخلايا الجذعية المشاركة في هذه العملية وهم حريصون على استكشاف هذا الاحتمال بشكل أكبر.

يفتح هذا البحث الرائد آفاقًا جديدة لعلاج تعظم الدروز الباكر ويوفر الأمل للتقدم المستقبلي في مجال الطب التجديدي. من خلال استهداف والسيطرة على انتشار الخلايا الجذعية DDR2+، قد يتمكن الباحثون قريبًا من توفير علاجات أقل تدخلاً وأكثر فعالية للرضع الذين يعانون من هذه الحالة.

الأسئلةالشائعة

ما هو تعظم الدروز الباكر؟

تعظم الدروز الباكر هو حالة تتميز بالاندماج المبكر لجمجمة الرضيع. يمكن أن يؤدي إلى نمو غير طبيعي للدماغ إذا لم يتم تصحيحه جراحيا.

ما هي الخلايا الجذعية؟

الخلايا الجذعية هي خلايا غير متمايزة لها القدرة على التطور إلى أنواع مختلفة من الخلايا المتخصصة في الجسم.

ما مدى شيوع تعظم الدروز الباكر؟

يؤثر تعظم الدروز الباكر على طفل واحد تقريبًا من بين 2,500 طفل.

ما هي العلاجات الحالية لتعظم الدروز الباكر؟

حاليًا، يتم علاج تعظم الدروز الباكر بشكل رئيسي من خلال التدخلات الجراحية. ومع ذلك، فإن هذا البحث الجديد يقدم علاجات بديلة محتملة.