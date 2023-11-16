الكشف عن عادات التغذية لدى الديناصورات: البحث عن الطعام أم الافتراس؟

سلط بحث جديد أجراه علماء الحفريات الضوء على العادات الغذائية للديناصورات خلال العصر الجوراسي في غرب أمريكا الشمالية. وركزت الدراسة على تحليل علامات العض التي تركتها الديناصورات آكلة اللحوم على عظام الصربوديات، وهي أكبر الحيوانات البرية في ذلك الوقت. وكشف فحص ما يقرب من 600 عظمة عن علامات عض على 68 منها، تنتمي إلى تسعة أنواع مختلفة على الأقل من الصربوديات.

على عكس الافتراضات السابقة، تشير الدراسة إلى أن علامات العض هذه لم تكن نتيجة صيد الحيوانات المفترسة وقتل الصربوديات البالغة، بل كانت نتيجة نبش الجثث التي ماتت بالفعل لأسباب طبيعية مثل الشيخوخة أو العجز. ولم يعثر الباحثون على أي دليل على وجود علامات عض ملتئمة تشير إلى محاولات افتراس الصربوديات البالغة.

وفقًا لعالم الحفريات ديفيد هون، فمن المحتمل أن الحيوانات المفترسة، على الرغم من حجمها، لم تكن مستعدة للمخاطرة بمهاجمة الصربوديات البالغة التي كانت أضخم منها بخمس إلى عشر مرات. كان لدى الصربوديات البالغة القدرة على الدفاع عن نفسها بالركلات القوية أو ضربات الذيل، والتي يمكن أن تكون قاتلة لمهاجميها. بالإضافة إلى ذلك، فإن وجود العديد من الصربوديات الصغيرة حول البالغين أدى إلى تثبيط محاولات الافتراس.

وكشفت الدراسة أيضًا أنه على الرغم من أن الصربوديات البالغة لم تكن مستهدفة من قبل الحيوانات المفترسة، إلا أن الصربوديات الصغيرة كانت أكثر عرضة للخطر ومن المحتمل أن تتعرض للافتراس. ويتكهن الباحثون بأن الثيروبودات الكبيرة، مثل الألوصور، استغلت الطبيعة العزلة للصغار الصربوديات، حيث هاجمتهم وقتلتهم وأكلتهم دون ترك أي علامات عض على عظامهم من أجل التحجر.

توفر نتائج هذه الدراسة رؤى قيمة حول ديناميكيات العلاقات بين المفترس والفريسة في عصر الديناصورات. إنه يتحدى الافتراضات السابقة ويسلط الضوء على مدى تعقيد النظم البيئية خلال هذه الفترة. إن فهم عادات التغذية والتفاعلات البيئية للديناصورات يجعلنا أقرب إلى كشف أسرار عالمها القديم.

أسئلة وأجوبة

س: ما هو الصربوديات؟

ج: كانت الصربوديات مجموعة من الديناصورات الكبيرة آكلة النباتات وتتميز بأعناقها الطويلة وذيولها الطويلة وأربعة أرجل قوية. لقد كانوا أكبر الحيوانات البرية في تاريخ الأرض.

س: ما هي الثيروبودات؟

ج: كانت الثيروبودات مجموعة من الديناصورات آكلة اللحوم والتي تضمنت أنواعًا مثل ألوصور، وتورفوسوروس، وسيراتوصور، وصوروفاغاناكس.

س: كيف تم تحليل آثار العض على العظام؟

ج: قام علماء الحفريات بفحص ما يقرب من 600 عظمة تنتمي إلى الصوربوديات وحددوا علامات العض من خلال اكتشاف الأخاديد العميقة على أسطح العظام القوية.

س: ما هي الآثار المترتبة على نتائج الدراسة؟

ج: تشير الدراسة إلى أن الصربوديات البالغة لم تكن مستهدفة عادة من قبل الحيوانات المفترسة بسبب المخاطر العالية التي ينطوي عليها مهاجمة الحيوانات الأكبر حجما والأقوى منها. ربما كان البحث عن الصربوديات الميتة مصدرًا غذائيًا أكثر أمانًا للديناصورات آكلة اللحوم.

س: ما الذي واجهته الصربوديات الصغيرة من حيث الافتراس؟

ج: كانت الصربوديات الصغيرة أكثر عرضة للافتراس لأنها كانت تفتقر إلى الحجم والقوة للدفاع عن نفسها بشكل فعال. من المحتمل أن تكون الثيروبودات الكبيرة قد افترستها، وهو ما قد يفسر عدم وجود علامات عض على عظام الصوروبودا البالغة.