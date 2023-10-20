اكتشاف ضخم: اكتشف العلماء أبعد وألمع انفجار راديوي سريع حتى الآن

توصل فريق دولي من العلماء إلى اكتشاف مذهل في دراسة الانفجارات الراديوية السريعة (FRBs). لقد اكتشفوا FRB، المسمى FRB 20220610A، وهي ليست فقط أبعد مسافة تم تسجيلها على الإطلاق، ولكنها أيضًا واحدة من ألمع المسافة التي تم رصدها على الإطلاق. استغرق الأمر ما يقرب من ثمانية مليارات سنة حتى تصل إشارة FRB من FRB 20220610A إلى الأرض في يونيو من العام الماضي، مما يجعلها أقدم بنحو 50% من صاحب الرقم القياسي السابق للمسافة.

تشير التقديرات إلى أن الطاقة التي تطلقها FRB 20220610A في بضعة أجزاء من الثانية فقط تعادل ما تنتجه شمسنا خلال 30 عامًا. هذا السطوع المذهل يميز FRB 20220610A عن غالبية FRBs التي تم العثور عليها سابقًا. في الواقع، إنه أكثر سطوعًا من جميع الـ 55 FRBs التي تم اكتشافها سابقًا بواسطة مصفوفة مصفوفة الكيلومتر المربع الأسترالية (ASKAP)، باستثناء واحدة.

من خلال عمليات الرصد التي أجريت باستخدام التلسكوب الكبير جدًا التابع للمرصد الجنوبي الأوروبي، خلص الفريق بقيادة أستراليا إلى أن FRB 20220610A من المحتمل أن يكون نشأ من زوج أو ثلاثة مجرات مندمجة. تتوافق هذه النتيجة مع بعض النظريات المحيطة بتسبب الدفقات الراديوية السريعة، على الرغم من اقتراح تفسيرات أخرى محتملة مثل المستعرات الأعظم والنجوم النيوترونية المغناطيسية.

على الرغم من الأصول غير المعروفة للتدفقات الراديوية السريعة، فإن هذه الظواهر الرائعة توفر للباحثين فرصة لتقدير كتلة الكون. يوضح البروفيسور ريان شانون، الرئيس المشارك للمشروع، أنه من المحتمل اكتشاف المادة المفقودة في الكون باستخدام رشقات راديوية سريعة: "تستشعر رشقات الراديو السريعة هذه المادة المتأينة. وحتى في الفضاء الذي يكون فارغًا تمامًا تقريبًا، يمكنهم "رؤية" جميع الإلكترونات، وهذا يسمح لنا بقياس كمية الأشياء الموجودة بين المجرات.

ويدعم اكتشاف FRB 20220610A أيضًا النظرية التي اقترحها عالم الفلك الأسترالي الراحل جان بيير ماكوارت في عام 2020. واقترح ماكوارت أنه يمكن تقدير كتلة الكون من خلال دراسة الانفجارات الراديوية السريعة. وتتوافق النتائج التي توصل إليها الفريق مع ما يُعرف باسم "علاقة ماكوارت"، والتي تنص على أنه كلما كان انفجار الراديو سريعًا بعيدًا، كلما زاد انتشار الغاز بين المجرات. ومع ذلك، لا تتبع جميع الدفقات الراديوية السريعة هذا النمط، مما يؤكد مدى تعقيد هذه الظواهر.

وفي حين أن هذا التقدم في فهم الدفقات الراديوية السريعة يتجاوز حدود معرفتنا، فإن اكتشاف إشارات أبعد سيتطلب معدات محسنة. ويتوقع العلماء بفارغ الصبر الانتهاء من مرصد الكيلومتر المربع، المقرر أن يبدأ تشغيله في عام 2028، والذي سيمكن من إجراء المزيد من الاستكشاف واكتشاف سجلات FRB جديدة.

مصادر:

- بي بي سي نيوز

- علم يوميا