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تأخر إطلاق بوينغ ستارلاينر مرة أخرى، ومن المقرر الآن أن يتم إطلاقه في أبريل 2024

Byفيكي ستافروبولو

أكتوبر 16، 2023
تأخر إطلاق بوينغ ستارلاينر مرة أخرى، ومن المقرر الآن أن يتم إطلاقه في أبريل 2024

تواجه بوينغ وناسا تأخيرًا آخر في الإطلاق المأهول لمركبة ستارلاينر الفضائية، مما يدفع أقرب تاريخ إطلاق متاح إلى أبريل 2024. ويأتي هذا بعد سلسلة من التأجيلات والمشكلات الفنية التي ابتلي بها برنامج ستارلاينر.

ومن المحتمل أن يكون التأخير الأخير، الذي أعلنته وكالة ناسا في بيان صحفي، مرتبطًا بمخاوف بشأن نظام المظلة الخاص بالمركبة الفضائية واكتشاف شريط قابل للاشتعال داخل المركبة. تسببت هذه المشكلات في حدوث نكسات ومزيد من استكشاف الأخطاء وإصلاحها.

الغرض من المهمة القادمة، والمعروفة باسم اختبار طيران طاقم بوينغ (CFT) التابع لناسا، هو إعطاء ستارلاينر بروفة كاملة عن طريق إرسالها مع رائدي الفضاء بوتش ويلمور وسوني ويليامز، إلى محطة الفضاء الدولية. وستعرض المهمة قدرات المركبة الفضائية وتثبت ملاءمتها للرحلات المأهولة في المستقبل.

وتكبدت شركة بوينغ، التي تعمل بموجب عقد بقيمة 4.3 مليار دولار مع وكالة ناسا منذ عام 2014، خسائر كبيرة تصل إلى 1.14 مليار دولار في المشروع المتعثر. شهدت مهمة CFT العديد من التغييرات في الجدول الزمني، حيث يشير كل تاريخ جديد إلى الإقلاع، ليتم تأجيله مرة أخرى.

كانت رحلة Starliner التابعة لشركة Boeing صعبة منذ هدفها الأولي للاستخدام التشغيلي في عام 2017. وقد فشل الاختبار غير المأهول في عام 2019 في الالتحام بمحطة الفضاء الدولية، مما أدى إلى مزيد من الاختبارات واستكشاف الأخطاء وإصلاحها. واجه اختبار الطيران المداري 2 (OFT-2) اللاحق بعض الخلل ولكنه نجح في الالتحام بمحطة الفضاء الدولية والعودة إلى الأرض. ومع ذلك، يبدو أن الطريق إلى مهمة مكافحة الإرهاب قيد الإنشاء دائمًا.

إحدى المشكلات الفنية التي ظهرت هي مظلات المركبة الفضائية، والتي أظهرت حمل فشل أقل من المتوقع. أعادت شركة بوينغ تشكيل "الروابط الناعمة" للمظلة لمعالجة هذه المشكلة، ومن المقرر إجراء اختبار إسقاط المظلة في نوفمبر. ومن المخاوف الفنية الأخرى استخدام الشريط القابل للاشتعال لعزل أحزمة الأسلاك، الأمر الذي دفع شركة بوينغ إلى إزالة جزء كبير منها وتطوير تقنيات التخفيف.

وبالنظر إلى المستقبل، إذا استمرت مهمة CFT بنجاح، فمن المحتمل أن تتم مهمة تشغيلية تسمى PCM-1 في أوائل عام 2025. ومع ذلك، ذكرت ناسا أيضًا إمكانية استخدام SpaceX Crew Dragon لهذه المهمة. وفي ظل غياب ستارلاينر، اعتمدت وكالة ناسا على شركة سبيس إكس لنقل روادها إلى محطة الفضاء الدولية.

في حين أن ستارلاينر لا تزال تحمل وعدًا لوكالة ناسا، إلا أن المشاكل الفنية المستمرة والتأخيرات أثارت الشكوك حول موثوقيتها. الوقت وحده هو الذي سيحدد ما إذا كانت Starliner قادرة على التغلب على تحدياتها وتحقيق إمكاناتها كوسيلة رئيسية للبعثات الفضائية المأهولة في المستقبل.

المصادر: ناسا (بيان صحفي)

By فيكي ستافروبولو

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