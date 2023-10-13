ناسا تعلن عن أول رحلة تجريبية مأهولة لمركبة بوينغ ستارلاينر الفضائية

كشفت وكالة ناسا أن أول رحلة تجريبية مأهولة لمركبة الفضاء ستارلاينر التابعة لشركة بوينغ، والمعروفة باسم اختبار طيران الطاقم (CFT)، من المقرر إطلاقها في موعد لا يتجاوز منتصف أبريل 2024. وستشمل المهمة طياري الاختبار بوتش ويلمور وسوني ويليام الذين يسافرون إلى المحطة الدولية. محطة الفضاء الدولية (ISS) وبالعكس، تختبر قدرات كبسولة بوينغ القابلة لإعادة الاستخدام. سيتم إطلاق Starliner على متن صاروخ United Launch Alliance Atlas V من محطة كيب كانافيرال لقوة الفضاء في فلوريدا، حيث سيبدأ رواد الفضاء في رحلة مدتها ثمانية أيام.

تم التعاقد مع Boeing وSpaceX في عام 2014 من قبل برنامج الطاقم التجاري التابع لناسا لتطوير مركبة فضائية للنقل من وإلى محطة الفضاء الدولية. في حين نجحت شركة SpaceX في إطلاق رواد فضاء إلى الفضاء منذ عام 2020 وتستعد لمهمتها الثامنة في فبراير 2023، واجهت طائرة Starliner التابعة لشركة Boeing تأخيرات كبيرة ولم تطير بعد، مما تكبد شركة الطيران تكاليف مالية كبيرة.

أعلنت بوينغ مؤخرًا أن مسبار ستارلاينر لن يكون جاهزًا حتى مارس 2024، وقد قررت وكالة ناسا الآن أن الإطلاق المستهدف لـ CFT سيكون في منتصف أبريل بسبب حركة المرور في محطة الفضاء الدولية وتوافر النطاق. وعلى الرغم من هذه التأخيرات، تؤكد بوينغ أنه من المقرر أن تكون السيارة جاهزة في مارس.

وساهمت عدة قضايا في التأخير، بما في ذلك إزالة الشريط القابل للاشتعال المستخدم في المركبة الفضائية وإعادة تصميم نظام المظلة الخاص بها. تمت إزالة نصف الشريط فقط اعتبارًا من أغسطس، وكان على المهندسين العثور على مادة بديلة لتغطية الجزء المتبقي. كما تطلبت آلية ربط المظلة بالكبسولة إعادة تصميم بعد أن تفككت أثناء الاختبارات. علاوة على ذلك، شهدت اختبارات المظلات السابقة في عام 2019 نشر مظلاتتين فقط من أصل ثلاث بنجاح.

تعمل شركة Boeing على معالجة هذه التحديات التقنية، بما في ذلك إصلاح أجهزة الدفع المراوغة وتقليل مخاطر ارتفاع درجة حرارة البطاريات. ستواصل ناسا تقديم التحديثات حول مدى جاهزية اختبار طيران الطاقم مع توفر المزيد من المعلومات.

المصدر: السجل