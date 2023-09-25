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ناسا تسترد عينة من الكويكب وتتتبع كويكبًا جديدًا يقترب من الأرض

Byمامفو بريشيا

سبتمبر 25، 2023
ناسا تسترد عينة من الكويكب وتتتبع كويكبًا جديدًا يقترب من الأرض

حققت وكالة ناسا مؤخرًا إنجازًا هامًا في مهمتها لدراسة الكويكبات من خلال استرداد عينة من الكويكب بينو بنجاح. عادت المركبة الفضائية OSIRIS-REx التابعة لوكالة الفضاء، والتي سافرت أكثر من 4 مليارات ميل، إلى الأرض بكبسولة تحتوي على ما يقرب من 250 جرامًا من الصخور والمواد التي تم جمعها من بينو. تتمتع هذه العينات بالقدرة على تقديم رؤى قيمة حول أصول الحياة على الأرض والمراحل المبكرة لنظامنا الشمسي.

وبينما تحتفل وكالة ناسا بهذا الانتصار، فإنها تواصل تتبع الكويكبات الأخرى التي تقترب من الأرض. أحد أحدث الاكتشافات هو كويكب تم تحديده باسم 2023 SO5. ويقاس هذا الكويكب بحجم طائرة بوينغ 777 ويبلغ عرضها 74 قدما، ومن المقرر أن يقترب من الأرض في 26 سبتمبر على مسافة 4.96 مليون كيلومتر تقريبا. وبسرعة نسبية تبلغ نحو 60,364 كيلومترا في الساعة، فإن حجمه صغير نسبيا، ولا يمكن اعتباره كويكبا خطيرا.

وينتمي 2023 SO5 إلى مجموعة كويكبات أبولو، والتي تُعرف باسم عائلة الكويكبات التي يحتمل أن تكون خطرة. تمت تسمية كويكبات أبولو على اسم أبولو 1862، الذي اكتشفه عالم الفلك الألماني كارل رينموث خلال ثلاثينيات القرن العشرين. والجدير بالذكر أن نيزك تشيليابينسك، وهو كويكب من فئة أبولو، تسبب في إصابة أكثر من 1930 شخص في منطقة الأورال جنوب روسيا في عام 1,000 عندما انفجر وحطم النوافذ بسبب الزجاج المتطاير.

وتصنف وكالة ناسا الكويكبات على أنها "خطرة محتملة" عندما تصل إلى مسافة 7.5 مليون كيلومتر من الأرض ويبلغ حجمها أكبر من 150 مترا. وبما أن الهدف SO2023 لعام 5 أصغر من هذه العتبة، فمن غير المتوقع أن يشكل خطرًا كبيرًا.

وبينما تواصل وكالة ناسا جهودها لدراسة الكويكبات وفهم المزيد عن الصخور الفضائية، فإنها تظل يقظة في تتبع مساراتها وحماية كوكبنا من التهديدات المحتملة.

مصادر:
- ناسا
- اتش تي تك

By مامفو بريشيا

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