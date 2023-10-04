تأثير القمر الصناعي BlueWalker 3 على علم الفلك

قام فريق دولي من العلماء، بما في ذلك باحثون من إمبريال كوليدج لندن، بنشر ورقة بحثية مؤخرًا في مجلة Nature تناقش آثار النموذج الأولي للقمر الصناعي BlueWalker 3 على علم الفلك. يعد BlueWalker 3 جزءًا من كوكبة الأقمار الصناعية التي خططت لها AST SpaceMobile، بهدف توفير خدمات الهاتف المحمول والنطاق العريض على مستوى العالم.

ووفقا للباحثين، كشفت ملاحظات BlueWalker 3 أنه أحد ألمع الأجسام في سماء الليل، متفوقا على جميع النجوم باستثناء النجوم الأكثر سطوعا. ويشكل هذا السطوع العالي تحديًا كبيرًا لعلماء الفلك، خاصة وأن العديد من الشركات في جميع أنحاء العالم تخطط لإنشاء مجموعات أقمار صناعية مماثلة.

وينشأ القلق من حقيقة أن هذه الكوكبات الفضائية، بسبب قربها من الأرض وحجمها الكبير، لديها القدرة على تعطيل عمليات رصد السماء ليلاً. وينظر علماء الفلك إلى السماء ليلاً على أنها مختبر فريد يسمح بإجراء تجارب لا يمكن إجراؤها في مكان آخر. علاوة على ذلك، تحمل سماء الليل الصافية أهمية ثقافية وتعتبر تراثًا مشتركًا للإنسانية يجب الحفاظ عليه للأجيال القادمة.

استخدم الباحثون ملاحظات من محترفين وهواة من مواقع مختلفة، بما في ذلك تشيلي والولايات المتحدة والمكسيك ونيوزيلندا، لتتبع مسار BlueWalker 3. وبينما جرت محاولات لتخفيف التداخل الناجم عن سطوع القمر الصناعي، إلا أنه كان من الصعب منع تأثيرها بشكل كامل على الملاحظات الفلكية.

بالإضافة إلى ذلك، يعمل BlueWalker 3 على ترددات راديوية قريبة من تلك التي تستخدمها التلسكوبات الراديوية، مما قد يؤدي إلى تعطيل علم الفلك الراديوي. ويؤكد الباحثون على ضرورة إجراء المزيد من الأبحاث لتطوير استراتيجيات تحمي التلسكوبات الحالية والقادمة من الأقمار الصناعية العديدة المخطط إطلاقها في العقد المقبل.

ومع إدراك أهمية مجموعات الأقمار الصناعية للاتصالات العالمية، يحث الباحثون على دراسة متأنية لآثارها الجانبية والجهود المبذولة لتقليل تأثيرها على علم الفلك. ومن الأهمية بمكان تحقيق التوازن بين التقدم في الاتصالات العالمية والحفاظ على قدرتنا على استكشاف وفهم الكون.

باختصار، يشكل النموذج الأولي للقمر الصناعي BlueWalker 3، كجزء من كوكبة الأقمار الصناعية، تحديًا كبيرًا لعلماء الفلك بسبب سطوعه وتداخله المحتمل مع عمليات رصد السماء ليلاً. ويؤكد فريق البحث على الحاجة إلى استراتيجيات لحماية التلسكوبات وتقليل تأثير مجموعات الأقمار الصناعية المستقبلية على علم الفلك.

المصدر: مجلة الطبيعة، إمبريال كوليدج لندن