شاشة OLED تنبعث منها ضوء أزرق بجهد منخفض قياسي: التطورات المحتملة في الهواتف الذكية وتقنيات العرض

حقق باحثون من شركة Tokyo Tech ابتكارًا رائدًا في تقنية الصمام الثنائي العضوي الباعث للضوء (OLED) من خلال تطوير OLED الذي ينبعث الضوء الأزرق بجهد منخفض قياسي يبلغ 1.47 فولت. وهذا الاختراق لديه القدرة على إحداث ثورة في تقنيات الهواتف الذكية والشاشات التجارية.

يعد الضوء الأزرق ضروريًا للأجهزة التي ينبعث منها الضوء وشاشات الهواتف الذكية وشاشات العرض الكبيرة. ومع ذلك، فإن تطوير شاشات OLED الزرقاء الفعالة كان أمرًا صعبًا بسبب الجهد العالي المطلوب لتشغيلها. تتطلب شاشات OLED الزرقاء التقليدية عادةً حوالي 4 فولت للحصول على نصوع يبلغ 100 شمعة/م2، وهو أعلى من جهد بطاريات الليثيوم أيون المستخدمة بشكل شائع في الهواتف الذكية. لذلك، هناك حاجة ملحة لتطوير شاشات OLED زرقاء يمكنها العمل بجهد كهربائي أقل.

قام الباحثون من شركة Tokyo Tech، بالتعاون مع مؤسسات أخرى، بتطوير OLED للتحويل الذي يحقق انبعاثًا أزرقًا عند جهد تشغيل منخفض للغاية يبلغ 1.47 فولت. يستخدم الجهاز مواد محددة، بما في ذلك NDI-HF كمستقبل، 1,2- ADN باعتباره الجهة المانحة، وTbPe باعتباره مادة منشطة الفلورسنت. يعمل OLED باستخدام آلية التحويل، حيث يتم حقن الثقوب والإلكترونات في الطبقات المانحة والمستقبلة، على التوالي، وإعادة تجميعها في واجهة المتبرع/المستقبل لتشكيل حالة نقل الشحنة. تقوم هذه الحالة بنقل الطاقة بشكل انتقائي إلى الباعث، مما يؤدي إلى انبعاث الضوء الأزرق.

أظهرت شاشة OLED الجديدة سطوعًا قدره 100 شمعة/م2، أي ما يعادل سطوع الشاشة التجارية، عند 1.97 فولت فقط. ويقلل هذا الإنجاز بشكل كبير من متطلبات الجهد الكهربي لشاشات OLED الزرقاء، مما يجعل من الممكن تلبية المتطلبات التجارية لهذه الأجهزة. تسلط الدراسة الضوء على أهمية تحسين تصميم واجهة المانح/المتقبل للتحكم في العمليات المثيرة.

في الختام، يعد تطوير OLED الذي ينبعث الضوء الأزرق بجهد منخفض قياسي خطوة رائعة إلى الأمام في تكنولوجيا OLED. يتمتع هذا الإنجاز بالقدرة على دفع عجلة التقدم في تقنيات الهواتف الذكية والشاشات، مما يجعلها أكثر كفاءة في استخدام الطاقة ويمكن الوصول إليها بسهولة.

مرجع:

"الصمام الثنائي العضوي الأزرق الباعث للضوء بجهد تشغيل يبلغ 1.47 فولت." اتصالات الطبيعة.