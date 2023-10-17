آلية جديدة تتضمن الأوعية الدموية في الدماغ تلقي الضوء على تكوين الذاكرة طويلة المدى

اكتشف الباحثون آلية غير معروفة سابقًا تتعلق بالأوعية الدموية في الدماغ، والتي تساهم في عملية تكوين الذاكرة طويلة المدى. في حين ركزت معظم الدراسات على الخلايا العصبية في فهم التعلم والذاكرة، تشير النتائج الأخيرة إلى أن أنواع الخلايا الأخرى، مثل الخلايا الحوطية، تلعب دورًا أيضًا.

البريسيتات هي خلايا تبطن جدران الأوعية الدموية الصغيرة في الدماغ وتكون مسؤولة عن الحفاظ على صحة الحاجز الدموي الدماغي. ومع ذلك، تشير الأبحاث الحديثة إلى أن الخلايا الحوطية قد تشارك أيضًا في حالات عصبية مختلفة، بما في ذلك السكتة الدماغية والصرع والتصلب المتعدد.

تؤكد كبيرة مؤلفي الدراسة، كريستينا ألبريني، على أهمية هذا الاكتشاف، مشيرة إلى أن أمراض الدماغ المرتبطة بمشاكل الأوعية الدموية والتمثيل الغذائي قد تنبع من العجز في التعاون بين أنواع الخلايا المختلفة. تفتح هذه الرؤية الجديدة إمكانيات جديدة لفهم الأسباب الكامنة وراء حالات مثل مرض الزهايمر والخرف.

وحقق الباحثون أيضًا في دور هرمون بروتيني يسمى عامل النمو الشبيه بالأنسولين 2 (IGF2) في التعلم والذاكرة. ووجدوا أن مستويات IGF2 زادت في البريسيتات بعد التعلم في الجرذان والفئران. أدى هذا الاكتشاف إلى التساؤل حول ما إذا كان IGF2 الموجود في البيريسيتات ضروريًا لتكوين ذكريات طويلة المدى.

لمزيد من التحقيق، أجرى الباحثون تجارب باستخدام الفئران التي تم فيها القضاء على إنتاج IGF2 في البيريسيتس. ووجدوا أن هذه الفئران لم تكن قادرة على تكوين ذكريات طويلة الأمد مقارنة بالفئران العادية. على وجه التحديد، أظهروا عجزًا في كل من الذاكرة السياقية والمكانية، مما يشير إلى أهمية IGF2 في الخلايا الحوطية لتكوين الذاكرة.

علاوة على ذلك، لاحظ الباحثون أن تحفيز الخلايا العصبية أدى إلى إنتاج IGF2 في الخلايا الحوطية، مما أدى بعد ذلك إلى تحفيز آليات تنشيط الخلايا العصبية المرتبطة بالتعلم. تشير هذه النتيجة إلى وجود علاقة تعاونية بين الخلايا العصبية والبيريسيتات في تكوين الذكريات طويلة المدى.

في الختام، تسلط هذه الدراسة الضوء على أهمية البيريسيتس وإنتاجها لـ IGF2 في العملية المعقدة لتكوين الذاكرة طويلة المدى. إن فهم هذه الآليات يمكن أن يؤدي إلى تقدم في علاج الاضطرابات المرتبطة بالذاكرة والحالات العصبية.

مصادر:

- كيران باندي، وآخرون، النشاط العصبي يدفع تعبير IGF2 من البريسيتات لتشكيل ذاكرة طويلة المدى، الخلايا العصبية (2023).