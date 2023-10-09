يُظهر حجب جزيء نقطة التفتيش المناعي نتائج واعدة في علاج سرطان الأطفال العدواني

أظهرت دراسة حديثة أجراها باحثون من Cima وClínica Universidad de Navarra، بالتعاون مع المجموعة التعاونية الدولية Diffuse Midline Glioma (DMG-ACT)، أن منع جزيء نقطة تفتيش مناعية يمكن أن يقلل من الأورام ويطيل البقاء على قيد الحياة في النماذج الحيوانية. سرطان الطفولة الأكثر عدوانية. ركز البحث، الذي أُجري في مركز السرطان Clínica Universidad de Navarra، على الورم الدبقي الجذعي الداخلي المنتشر (DIPG)، وهو ورم عدواني في جذع الدماغ والسبب الرئيسي للوفاة المرتبطة بسرطان الأطفال.

لقد أثبت العلاج المناعي أنه خيار قابل للتطبيق للعديد من أنواع السرطان، لكن المثبطات الكلاسيكية لم تكن فعالة في علاج DIPGs. ومع ذلك، اكتشف الباحثون أن جزيء نقطة التفتيش المناعية TIM-3 يتم التعبير عنه بشكل كبير في كل من الخلايا السرطانية وبيئة DIPG الدقيقة. ومن خلال تثبيط TIM-3، تمكنوا من تعزيز البيئة الدقيقة للورم المسببة للالتهابات والتي تعزز الاستجابة المناعية المضادة للأورام.

أدى تثبيط TIM-3 إلى زيادة البقاء على قيد الحياة على المدى الطويل في النماذج التجريبية، مما يشير إلى أنه يمكن أن يكون هدفًا علاجيًا محتملاً للتجارب السريرية في مرضى DIPG. يقدم هذا البحث الرائد الأمل في إيجاد علاجات فعالة لهذا السرطان العدواني الذي يصيب الأطفال.

تم دعم الدراسة بتمويل من مختلف المنظمات العامة والخاصة، بما في ذلك مجلس البحوث الأوروبي، ومؤسسة ChadTough-Defeat DIPG، والجمعية الإسبانية لمكافحة السرطان، وVicky's Dream، ومؤسسة Adey، ومؤسسة ACS، وجمعية بابلو أوغارتي.

بشكل عام، يسلط هذا البحث الضوء على إمكانات العلاج المناعي وأهمية تحديد الجزيئات المستهدفة لتحسين نتائج العلاج للمرضى الذين يعانون من DIPG.

المصادر: مجلة الخلايا السرطانية، جامعة سيما في نافارا