تشير دراسة جديدة إلى أن النقط الغامضة الموجودة في أعماق الأرض يمكن أن تكون آثارًا لكوكب قديم

لقد افترض العلماء منذ فترة طويلة أن القمر قد تشكل من خلال حدث تصادم عملاق قبل حوالي 4.5 مليار سنة عندما اصطدم كوكب أولي يُدعى ثيا بالأرض. ومع ذلك، ظلت الأدلة التي تدعم هذه النظرية بعيدة المنال. الآن، تقترح دراسة رائدة أن نقطتين ضخمتين تعيشان على عمق أكثر من 1,000 ميل تحت سطح الأرض يمكن أن تكونا من بقايا ثيا.

تم اكتشاف هذه النقط، المعروفة باسم المقاطعات الكبيرة ذات السرعة المنخفضة (LLVPs)، لأول مرة من قبل علماء الزلازل ولكن أصلها ظل لغزا. وتحول باحثون من فريق دولي، يضم الدكتور تشيان يوان من معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا والبروفيسور هونغ بينغ دينغ من مرصد شنغهاي الفلكي، إلى عمليات المحاكاة الحاسوبية للتحقيق في العلاقة المحتملة بين النقط وحدث الاصطدام القديم.

وكشفت عمليات المحاكاة أنه خلال الاصطدام، كان من الممكن أن يكون جزء من ثيا قد غرق في عمق الأرض بينما شكل الباقي أرضًا جديدة أكبر. على مدار مليارات السنين، كان من الممكن أن تكون المواد الموجودة في ثيا قد انتشرت داخل وشاح الأرض بسبب تيارات الحمل الحراري، مما أدى في النهاية إلى تكوين LLVPs.

ووصف الدكتور يوان هذه الفكرة بأنها أول من اقترح مثل هذا الارتباط. وفي حين أن النتائج توفر احتمالا مثيرا للاهتمام، فإن تأكيد هذه النظرية يتطلب دراسة صخور القمر. يمكن أن توفر خطط وكالات الفضاء لإقامة وجود طويل الأمد على القمر وربما إرسال البشر إلى المريخ الفرصة لجمع هذه الصخور ومقارنتها بـ LLVPs.

وعلى الرغم من أن الدراسة حظيت بالثناء على تفكيرها الجريء، إلا أن البروفيسور أليكس هاليداي من جامعة أكسفورد يشير إلى أن هناك حاجة إلى مزيد من التحليل. إن فهم العمليات التي أنتجت التركيب المتنوع للوشاح العميق مع الحفاظ على التشابه النظائري بين الأرض والقمر يظل موضوعًا للمناقشة في المستقبل.

بينما يواصل العلماء التعمق في أصول القمر، فإن اكتشاف بقايا ثيا المحتملة المخبأة في أعماق الأرض يمثل وسيلة مثيرة لمزيد من البحث والاستكشاف.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

س: ما هي LLVPs؟

ج: تشير LLVPs، أو المقاطعات الكبيرة ذات السرعة المنخفضة، إلى النقط الهائلة المدفونة في أعماق وشاح الأرض والتي لها خصائص زلزالية مميزة.

س: متى تشكل القمر؟

ج: تشير النظرية الرائدة إلى أن القمر قد تشكل منذ حوالي 4.5 مليار سنة من خلال اصطدام بين الأرض وكوكب أولي اسمه ثيا.

س: ما الأدلة التي تدعم نظرية التأثير العملاق؟

ج: في حين أن الأدلة على النظرية كانت محدودة، فإن اكتشاف LLVPs وارتباطها المحتمل بثيا يوفر وسيلة جديدة للتحقيق.

س: كيف يمكن لصخور القمر أن تقدم تأكيدًا؟

ج: من خلال دراسة التركيب والتوقيعات الكيميائية لصخور القمر، يمكن للعلماء مقارنتها مع LLVPs لتحديد ما إذا كانت تشترك في أصول مماثلة.

س: ما هي الآثار المترتبة على هذه الدراسة؟

ج: إذا كانت LLVPs هي بالفعل بقايا ثيا، فيمكن أن توفر المزيد من الدعم لنظرية الاصطدام العملاق وتسلط الضوء على التكوين المبكر للقمر والأرض.