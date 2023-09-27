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علوم

توصلت الدراسة إلى أن الأفيال تعتمد على البصر للحفاظ على التوازن

Byروبرت أندرو

سبتمبر 27، 2023
توصلت الدراسة إلى أن الأفيال تعتمد على البصر للحفاظ على التوازن

وجدت دراسة جديدة نشرت في مجلة Biology Letters أن الأفيال تعتمد على بصرها للحفاظ على توازنها. أجرى الباحثون، ماكس كورز وجون هاتشينسون، تجارب على أفيال أسيرة مدربة للتحقيق في كيفية محافظة الأفيال على توازنها.

أشارت الأبحاث السابقة إلى أن الحيوانات الكبيرة أكثر عرضة للسقوط والإصابات الناتجة. بالنسبة للأفيال، قد يكون السقوط مميتًا بسبب خطر تلف الأعضاء الداخلية أو كسر العظام. ولذلك، فإن الحفاظ على التوازن أمر بالغ الأهمية لهذه الحيوانات.

ويشتبه الباحثون في أن البصر يلعب دورا هاما في الحفاظ على توازن الأفيال. لقد تعاونوا مع المدربين في شركة Have Trunk Will Travel، وهي شركة تدرب الأفيال لأغراض الترفيه، لإجراء التجارب. تم تزويد أربعة أفيال آسيوية بعصابة أعين، وأجهزة تعقب GPS، ومقاييس تسارع لمراقبة تحركاتها ومشيتها.

خلال التجارب، طُلب من الأفيال أن تسير في صف واحد في أزواج، حيث يمسك الفيل الذي يتخلف بذيل الفيل الرائد بخرطومه. تم إجراء بعض جولات المشي مع أفيال معصوبة الأعين، بينما تم إجراء جولات أخرى بدون معصوبي الأعين.

وكشف تحليل بيانات أجهزة الاستشعار أن توقيت وقع الأقدام كان غير متسق بالنسبة للأفيال معصوبة العينين. واجهت الأفيال صعوبة في الحفاظ على خطواتها في بعض الحالات. وقد دفع هذا الباحثين إلى استنتاج أن الأفيال تستخدم رؤيتها لتوقيت خطواتها والحفاظ على توازنها.

توفر هذه الدراسة رؤى قيمة حول الآليات المستخدمة في الحفاظ على التوازن في الحيوانات الكبيرة مثل الفيلة. يمكن أن يكون للنتائج آثار على فهم حركة واستقرار الأنواع الكبيرة الأخرى. يمكن أن يساعد إجراء المزيد من الأبحاث في هذا المجال في تطوير استراتيجيات لمنع السقوط والإصابات في هذه الحيوانات.

المصدر: Max J. Kurz وآخرون، "تؤثر ردود الفعل المرئية على اتساق النمط الحركي في الفيلة الآسيوية (Elephas maximus)"، رسائل علم الأحياء (2023). دوى: 10.1098/rsbl.2023.0260

By روبرت أندرو

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