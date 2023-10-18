تمهيد الطريق: الطرق القمرية يمكن أن تحمي التكنولوجيا القمرية

يعتقد العلماء أن رصف سطح القمر يمكن أن يوفر نقلًا أكثر سلاسة للمركبات القمرية ويحمي أيضًا مركبات الهبوط وغيرها من التقنيات المرسلة لاستكشاف سطح القمر. السبب الرئيسي لذلك هو وجود الغبار القمري، والذي يشكل تحديات بسبب شحنته الكهربائية وحوافه الحادة.

إن غياب الرياح والماء على القمر يمنع الصخور من التحول إلى رمال كما يحدث على الأرض. ونتيجة لذلك، يتعرض سطح القمر للقصف المستمر من الإشعاع الكوني والتأثيرات خارج كوكب الأرض، مما يتسبب في طحن الصخور إلى مسحوق الثرى. هذا الغبار القمري شديد الالتصاق والكاشط، مما يشكل خطرًا على التكنولوجيا القمرية وصحة الإنسان في حالة استنشاقه.

وفي محاولة لمواجهة هذه التحديات، كان العلماء يستكشفون فكرة بناء الطرق على القمر. ومع ذلك، فإن تكلفة وصعوبة نقل المواد من الأرض إلى القمر كانت بمثابة عقبات كبيرة.

ومن أجل إيجاد حلول في الموقع، أجرى الباحثون تجارب لإعادة استخدام الغبار القمري وتحويله إلى مواد مناسبة للطرق القمرية. لقد ركزوا ضوء الشمس على الثرى القمري، باستخدام الليزر لمحاكاة إشعاع الشمس. أدت هذه العملية إلى إنشاء بلاطات مثلثة يمكن أن تتشابك لتشكل أسطحًا صلبة ومستوية للطرق القمرية ومواقع الهبوط المحتملة.

ومع ذلك، فإن توليد ما يكفي من ضوء الشمس لإذابة الغبار القمري يتطلب استخدام عدسات كبيرة، بطول الإنسان، لتركيز ضوء الشمس. وستكون هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتقييم متانة هذه البلاطات في البيئة القمرية القاسية ومدى ملاءمتها لمنصات الهبوط.

وقد نشرت نتائج هذا البحث في التقارير العلمية.

مصادر:

– التقارير العلمية