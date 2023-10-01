ناسا تكمل اختبارات نفق الرياح الحاسمة لمركبة الصعود إلى المريخ

أكمل فريق مركبة صعود المريخ (MAV) التابع لناسا مؤخرًا اختبارات نفق الرياح الحاسمة في مركز مارشال لرحلات الفضاء التابع لناسا. تعد هذه الاختبارات علامة بارزة في الجهود المشتركة بين وكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية (ESA) لإعادة عينات المريخ إلى الأرض في أوائل ثلاثينيات القرن الحالي.

تم إجراء اختبار نفق الرياح في منشأة كانت جزءًا مهمًا من مهام ناسا منذ برنامج أبولو. اختبر فريق MAV نماذج مصغرة للمركبة بزوايا متعددة لفهم كيفية تأثير تدفق الهواء على هيكلها. تعتبر هذه المعلومات حاسمة في تصميم مركبة يمكنها الانطلاق بأمان من سطح المريخ.

تعد مركبة الصعود من المريخ مكونًا رئيسيًا في حملة عودة عينات المريخ، والتي تهدف إلى جلب عينات مختارة علميًا من المريخ إلى الأرض لدراستها. تتمتع العينات، التي يتم جمعها حاليًا بواسطة المركبة الجوالة Perseverance التابعة لناسا، بالقدرة على تقديم نظرة ثاقبة لتاريخ المريخ القديم وإمكانية وجود حياة ميكروبية.

بمجرد تحميل العينات في مركبة الصعود من المريخ، ستنطلق من المريخ إلى مدار حول الكوكب. ستقوم مركبة Earth Return Orbiter، التي طورتها وكالة الفضاء الأوروبية، بالتقاط حاوية العينة وإعادتها إلى الأرض.

إن الانتهاء من اختبارات نفق الرياح هذه يقربنا خطوة واحدة من الهدف الطموح المتمثل في إعادة العينات المريخية إلى الأرض. يمثل هذا التعاون بين ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية علامة بارزة في استكشافنا للمريخ وفهمنا لتاريخه وإمكاناته للحياة.

المصادر: ناسا، وكالة الفضاء الأوروبية

التعاريف:

المريخ: المريخ هو الكوكب الرابع من الشمس، ويعرف باسم "الكوكب الأحمر" بسبب مظهره المحمر. إنه عالم صحراوي مغبر بارد ذو جو رقيق.

المريخ هو الكوكب الرابع من الشمس، ويعرف باسم "الكوكب الأحمر" بسبب مظهره المحمر. إنه عالم صحراوي مغبر بارد ذو جو رقيق. ناسا: الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء هي وكالة حكومية أمريكية مسؤولة عن استكشاف وأبحاث الفضاء.

الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء هي وكالة حكومية أمريكية مسؤولة عن استكشاف وأبحاث الفضاء. وكالة الفضاء الأوروبية: وكالة الفضاء الأوروبية هي منظمة حكومية دولية مكرسة لاستكشاف ودراسة الفضاء.

وكالة الفضاء الأوروبية هي منظمة حكومية دولية مكرسة لاستكشاف ودراسة الفضاء. عودة عينة المريخ: تهدف حملة "إرجاع عينات المريخ" إلى جلب عينات مختارة علميًا من المريخ إلى الأرض لدراستها.

تهدف حملة "إرجاع عينات المريخ" إلى جلب عينات مختارة علميًا من المريخ إلى الأرض لدراستها. روفر المثابرة: تقوم المركبة الجوالة Perseverance التابعة لناسا حاليًا باستكشاف المريخ وجمع عينات للعودة إلى الأرض في المستقبل.