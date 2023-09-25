التغذية العنيفة: كيف تقوم الثقوب السوداء الهائلة بتحريف وتمزق الزمكان

تحدت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة نورث وسترن الفهم التقليدي لكيفية تغذية الثقوب السوداء الهائلة. كان يُعتقد سابقًا أن الثقوب السوداء تستهلك المادة تدريجيًا على مدى فترات طويلة من الزمن. ومع ذلك، وباستخدام عمليات محاكاة ثلاثية الأبعاد عالية الدقة، اكتشف الباحثون أن هذه العمالقة الكونية تقوم بتحريف وتمزق الزمكان بعنف لاستهلاك المادة بمعدلات سريعة مذهلة، مكملة دورة أكل واحدة في بضعة أشهر فقط.

استخدم الفريق Summit، أحد أكبر أجهزة الكمبيوتر العملاقة في العالم، لإجراء محاكاة ثلاثية الأبعاد تدمج ديناميكيات الغاز، والمجالات المغناطيسية، والنسبية العامة. قدمت هذه المحاكاة رؤية شاملة لسلوك الثقب الأسود وكشفت أن الثقوب السوداء تحريف الزمكان المحيط بها، وتمزق قرص التراكم إلى أقراص فرعية داخلية وخارجية. ثم يلتهم الثقب الأسود القرص الداخلي، مما يسمح للحطام من القرص الفرعي الخارجي بملء الفراغ.

من المحتمل أن تفسر هذه العملية، المعروفة باسم "أكل-إعادة ملء-أكل"، السلوك الغامض للكوازارات "المتغيرة المظهر". الكوازارات هي نوى مجرية شديدة الإضاءة مدعومة بالثقوب السوداء الهائلة. تعرض الكوازارات ذات المظهر المتغير اختلافات سريعة وجذرية في سطوعها، وغالبًا ما يتم تشغيلها وإيقافها خلال بضعة أشهر إلى بضع سنوات.

كافحت النظريات السابقة لتفسير سبب اختفاء المنطقة الداخلية للقرص التراكمي وإعادة ملئها بسرعة. ومع ذلك، أظهرت عمليات المحاكاة أنه عندما تنفصل الأقراص الفرعية الداخلية والخارجية، تبدأ "جنون التغذية" للثقب الأسود. يؤدي التنافس بين دوران الثقب الأسود والاحتكاك والضغط داخل القرص إلى تمزق الأقراص ودفع القرص الداخلي إلى الداخل.

وخلافًا للافتراضات السابقة، كشفت عمليات المحاكاة أيضًا أن الأقراص التراكمية لا تتوافق بالضرورة مع دوران الثقب الأسود. وبدلاً من ذلك، تتمايل الأقراص الفرعية الداخلية والخارجية بشكل مستقل بسرعات وزوايا مختلفة. يتسبب هذا التشوه في قرص التراكم بأكمله في اصطدام جزيئات الغاز، مما يؤدي إلى انفجارات من الضوء والطاقة.

إن الفهم الجديد لكيفية تغذية الثقوب السوداء الهائلة يفتح طرقًا مثيرة لمزيد من التحقيق في هذه الكيانات الكونية الغامضة. إنه يتحدى النظريات القديمة ويقدم وصفًا أكثر دقة لعاداتهم الغذائية، مما يوفر فهمًا أفضل للآليات التي تحرك سلوكهم.

المصدر: باحثون من جامعة نورث وسترن